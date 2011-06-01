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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

فلفل دلمه ای همدان به آسیای میانه صادر می شود

فلفل دلمه ای همدان به آسیای میانه صادر می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: فلفل دلمه ای تولیدی استان همدان به کشورهای روسیه، آسیای میانه و حوزه خلیج صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شهبازی اظهار داشت: 68 درصد کشت گلخانه های استان خیار ، 16 درصد گوجه فرنگی، 9 درصد فلفل و مابقی سایر محصولات است.

شهبازی با بیان اینکه هفت هکتار به سطح گلخانه های سبزی و سیفی استان همدان افزوده شده است، گفت: سطح گلخانه های همدان از 61 هکتار به 68 هکتار افزایش یافته است.

وی میزان تولید گلخانه های استان را 21 هزار تن عنوان کرد و گفت: این میزان با افزایش سطح صورت گرفته به 23 هزار و 800 تن می رسد.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه بیش از 85 درصد محصولات گلخانه ای تولیدی در استان مصرف شده و مابقی به سایر استان ها صادر می شود گفت: فلفل دلمه ای تولیدی استان به کشورهای روسیه، آسیای میانه و حوزه خلیج صادر می شود.

وی همچنین از اشتغال مستقیم 750 نفر در گلخانه های استان همدان خبر داد و افزود: گلخانه های استان از نظر سطح و میزان تولید رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: 218 واحد گلخانه در این استان فعال است که 50 درصد آن مربوط به دانش آموختگان رشته کشاورزی است و در مجتمع های تولیدی فعالیت می کنند.

شهبازی از احداث شش مجتمع گلخانه ای در شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و رزن خبر داد و گفت: این مجتمع ها به دانش آموختگان رشته های کشاورزی واگذار شده و در حال تولید است.

وی اضافه کرد: سطح گلخانه های استان در حال حاضر 68 هکتار است که پیش بینی می شود میزان تولید محصول به 23 هزار و 800 تن برسد.

کد مطلب 1326168

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