350 نفر از دیر عازم مرقد امام خمینی (ره) می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) اظهارداشت: اعزام کاروانها به حرم مطهر از 11 خرداد آغاز می شود.
وی اظهارداشت: امام خمینی (ره) خودباوری آزادی و استقلال را به ملت ایران هدیه داد و امروز ملت های آزاده جهان با الگو گرفتن از نهضت اسلامی امام خمینی (ره) برای آزادی و رهایی تلاش می کنند.
امام جمعه دیر با بیان اینکه امام خمینی (ره) مظهر تقوا و ایمان راستین در سراسر جهان است، گفت: امام راحل درس صبر و استقامت و مجاهدت در راه حق را به همه ملتهای مسلمان جهان آموخت.
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