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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

350 نفر از دیر عازم مرقد امام خمینی (ره) می شوند

350 نفر از دیر عازم مرقد امام خمینی (ره) می شوند

دیر - خبرگزاری مهر: امام جمعه دیر گفت: 350 نفر از مردم دیر برای شرکت در آیین ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به تهران اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) اظهارداشت: اعزام کاروانها به حرم مطهر از 11 خرداد آغاز می شود.

وی اظهارداشت: امام خمینی (ره) خودباوری آزادی و استقلال را به ملت ایران هدیه داد و امروز ملت های آزاده جهان با الگو گرفتن از نهضت اسلامی امام خمینی (ره) برای آزادی و رهایی تلاش می کنند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه امام خمینی (ره) مظهر تقوا و ایمان راستین در سراسر جهان است، گفت: امام راحل درس صبر و استقامت و مجاهدت در راه حق را به همه ملت‌های مسلمان جهان آموخت.

کد مطلب 1326181

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