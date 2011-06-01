350 نفر از دیر عازم مرقد امام خمینی (ره) می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) اظهارداشت: اعزام کاروانها به حرم مطهر از 11 خرداد آغاز می شود .

وی اظهارداشت: امام خمینی (ره) خودباوری آزادی و استقلال را به ملت ایران هدیه داد و امروز ملت های آزاده جهان با الگو گرفتن از نهضت اسلامی امام خمینی (ره) برای آزادی و رهایی تلاش می کنند .