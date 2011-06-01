حوادث کار جان 20 نفر را در همدان گرفت

علی احسان صالح در گفتگو با مهر با بیان اینکه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در سال 89، 25 درصد نسبت سال 88 افزایش داشته است، گفت: در سال 89، 20 مورد مرگ ناشی از حوادث کار در استان همدان گزارش شده که این تعداد در سال 88، 16 مورد بوده است.

علی احسان صالح افزود: تمامی متوفیان این حوادث مرد بوده اند و در اثر مواردی همچون سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت و برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

رعایت نکردن اصول اولیه ایمنی در کارگاه حادثه آفرین است

وی حضور کارشناسان ایمنی در انجام مراحل کار در کارگاه را امری ضروری دانست و گفت: مهمترین دلیل به وجود آمدن چنین حوادثی، رعایت نکردن اصول اولیه ایمنی در کارگاه بوده است.

صالح افزود: متاسفانه به علت گسترش نیافتن فرهنگ استفاده از اصول ایمنی ومحدودیتی که در اجرا برای نیروی کار ایجاد می کند، کارگران رغبتی به استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی نشان نمی دهند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: به همین دلیل حضور کارشناسان ایمنی در انجام مراحل کار در کارگاه، امری ضروری است که چنین حساسیتی در اغلب موارد وجود ندارد.

صالح فقدان افراد آموزش دیده متناسب با نوع فعالیت و تجهیزات لازم و نبود عوامل بازدارنده و شناخت از آن را عامل مهم در افزایش کشته شدگان و مجروحان حوادث کار دانست.

بررسی تجهیزات ایمنی کارگاه از سوی مراجع قانونی ضروری است

وی گفت: بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی کارگاه و نظارتهای وزارت کار در این خصوص از سوی مراجع قانونی ضروری است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان عوامل محیطی، صفات شخصی(سرسختی، عصبانیت، عجله و بی باکی)، شرایط ناایمن، عمل ناایمن، اشتباه فردی، ضعف مدیریت، استفاده نکردن یا استفاده نامناسب از وسایل حفاظت فردی و خط مشی مدیریت را از موثرترین عوامل حوادث کار دانست.

وی افزود: کار بدون مجوز، استفاده از ابزار معیوب، توجه نکردن به اخطارها، استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی، سرعت زیاد ماشین آلات، بلندکردن بار به شیوه غلط، شوخی و تعمیر ماشین حین حرکت از اعمال ناایمن در حین کار است.

عمل غیرایمن افراد، دلیل اکثر حوادث است

صالح با بیان اینکه حادثه به دلیل عمل غیرایمن، وضع ناایمن، ماشین بی حفاظ، و نقص بهداشتی محیط کار به وجود می آید، گفت: عمل غیرایمن افراد، دلیل اکثر حوادث است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه وقوع حادثه قابل پیشگیری است، گفت: چهار روش اصلی پیشگیری حادثه، بازبینی مهندسی، ترغیب و تشویق، انضباط و تطبیق کارکنان با شرایط است.

وی با بیان اینکه روش های پیشگیری از حوادث مشابه روش کنترل کیفی و کمی تولید است، گفت: مسئولیت عمده وقایع نامطلوب به عهده مدیران است.

وی تاکید کرد: سرپرستان و استادکاران افراد کلیدی در پیشگیری از حوادث هستند و برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن باید دقت را افزایش داد.