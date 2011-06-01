آب رسانی مسکن مهر منظریه شهرکرد 70 درصد رشد دارد

محمود عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولین باید با ارائه گزارشات کامل در جلسات مسکن حاضر تا مشکلات این طرح به وضوح مشخص شود.

وی به اجرای 70 درصدی عملیات آب رسانی در محله 36 منظریه شهرکرد اشاره و تأکید کرد: دستگاه متولی آب رسانی بایستی تا 15 روز آینده انتقال آب به این منطقه را به پایان برساند.

در چهارمحال و بختیاری شش هزار و 114 واحد مسکن مهر تاکنون به مرحله تکمیل اسکلت ، پنج هزار و 279 واحد به اتمام سقف ، سه هزار و 152 واحد به سفت کاری و 553 واحد نیز به مرحله نازک کاری رسیده اند.

