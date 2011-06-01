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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

آب رسانی مسکن مهر منظریه شهرکرد 70 درصد رشد دارد

آب رسانی مسکن مهر منظریه شهرکرد 70 درصد رشد دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بر تسریع در روند اجرای عملیات مسکن مهر تأکید کرد وگفت: دستگاه متولی آبرسانی به این منطقه تا15 روز آینده انتقال آب به این منطقه را به پایان برساند.

محمود عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولین باید با ارائه گزارشات کامل در جلسات مسکن حاضر تا مشکلات این طرح به وضوح مشخص شود.

وی به اجرای 70 درصدی عملیات آب رسانی در محله 36 منظریه شهرکرد اشاره و تأکید کرد: دستگاه متولی آب رسانی بایستی تا 15 روز آینده انتقال آب به این منطقه را به پایان برساند.

در چهارمحال و بختیاری شش هزار و 114 واحد مسکن مهر تاکنون به مرحله تکمیل اسکلت ، پنج هزار و 279 واحد به اتمام سقف ، سه هزار و 152 واحد به سفت کاری و 553 واحد نیز به مرحله نازک کاری رسیده اند.
 

کد مطلب 1326229

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