مسئولان امکانات بهتری در اختیار هنرمندان همدانی قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دوست‌قرین اظهار داشت: تداوم در تولید آثار نمایشی کودک ارتباط مستقیمی با تصمیم‌گیری مسئولان به ویژه مدیران اداره کل ارشاد استان همدان دارد.

دوست‌قرین در خصوص میزبانی همدان در جشنواره‌های تئاتر و فیلم کودک اظهار داشت: همدان در حال حاضر تجربه‌ میزبانی چهار دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان و هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاترکودک را در کارنامه دارد.

وی با بیان اینکه میزبانی این جشنواره ها در همدان بهبود وضعیت سالن‌ها و امکان تماشای آثار هنرمندان دیگر شهرهای ایران و نمایش‌های خارجی را به همراه داشت، گفت: باید مسئولان امکانات بهتری را برای تولید آثار نمایشی ویژه کودک و نوجوان در اختیار هنرمندان بومی استان همدان قرار دهند.

کارگردان تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به برگزاری بیش از 10دوره جشنواره تئاتر امید در همدان افزود: سال های قبل نام همدان با جشنواره تئاترکودک امید عجین شده بود و انتخاب همدان به عنوان میزبان جشنواره تئاتر کودک در سال گذشته رونقی دوباره در تولید آثار نمایشی کودک در همدان ایجاد کرد.

باید بستر تولید آثار نمایشی برای هنرمندان همدانی فراهم شود

وی با تاکید بر اینکه نباید تنها به نام میزبانی و همان چند روز برگزاری جشنواره اکتفا کرد، گفت: باید با حمایت مسئولان، بستر‌سازی مناسبی برای تولید آثار نمایشی هنرمندانِ این استان فراهم شود.

دوست قرین با بیان اینکه همدان جایگاه تثبیت شده‌ای در تئاتر را در سطح کشور از آنِ خود کند، گفت: باید اجرای نمایش بویژه نمایش‌های کودک و نوجوان با حمایت بیشتری از سوی مسئولان مواجه شود.

کارگردانان تئاتر کودک و نوجوان که نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان را در مجتمع فرهنگی‌ - هنری شهید آوینی همدان بروی صحنه برده است، در خصوص این نمایش گفت: این نمایش در ادامه نمایش "الاغ آوازه‌ خوان‌" می‌کوشد با افزایش راه‌های ارتباط با مخاطبان کودک و نوجوان، پیام‌های آموزشی خود را بیان کند.

بیان پیام‌های آموزشی با حال و هوای کودکانه تأثیرگذاری بهتری دارد

وی افزود: بیان پیام‌های آموزشی با حال و هوای کودکانه تأثیرگذاری بهتر و ماندگاری بیشتری به همراه دارد.

این کارگردان تئاترکودک اضافه کرد: لحن نمایش و ضربآهنگ اجرا و از طرفی بهره‌گیری از عناصر متناسب با سلیقه بچه‌ها موجب علاقه‌مندی روز افزون مخاطبان شده است.

دوست‌قرین در خصوص متن این اثر نمایشی گفت: متن نمایش "الاغ آوازه‌ خوان" نوشته عباس دوست‌قرین از نویسندگان حوزه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان است که تاکنون کتاب‌های پر مخاطبی از جمله "رنگ، رنگ، نقاش" و "الف، ب، پ، تنبل" را در کارنامه دارد.

دوست‌قرین با اشاره به اهمیت عناصر سازنده در نمایش کودک و نوجوان گفت: آهنگسازی این نمایش را علیرضا ستاری برعهده دارد.

وی با بیان اینکه موسیقی نمایش باید با اجرای بازیگران همراهی بیشتر مخاطبان را در پی داشته باشد، گفت: در اجرای دکور و گریم بازیگران نیز از رنگ‌های شاد و چشم نواز بهره گرفته شده تا به بهتر شدن خلق فضای مورد نظر در نمایش کمک کند.

مدیر روابط عمومی نمایش "الاغ آوازه خوان" نیز گفت: کارگردان این نمایش تا کنون نمایشهای "روز قشنگ سارا"، "درسی برای مینا"، "رنگ، رنگ، نقاشی" و "پرنده و نقاش" را روی صحنه برده و کسب عناوین و جوایز متعددی را در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در کارنامه هنری خود دارد.

فرشید گل‌محمدی افزود: در این نمایش حمید‌رضا کاظمی، رامین خزایی، حاتم میرزایی، صالحه اسدی، علیرضا گنجه‌ای، شهرزاد نظرپور، محمدرضا بسیط سحری و مهیار مسعودی ایفای نقش می کنند.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پس از تعطیلی مدارس و پایان امتحانات از 16 خردادماه تا 15تیرماه این نمایش هر روز ساعت 18 و 30 دقیقه در مجتمع آوینی روی صحنه می رود.