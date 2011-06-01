به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان پیش از برگزاری رویدادهای مهم جهان با بررسی وضعیت داوران هر قاره ، برترین ها را برای قضاوت رقابتهای قهرمانی جهان انتخاب می‌کند. با تائید هیئت رئیسه و کمیته داوران فدراسیون جهانی تیر و کمان دو داور کشورمان برای قضاوت مسابقات جهانی ایتالیا دعوت به همکاری شدند.

حسین نصیری‌نژاد داور بین المللی کشورمان که پیش از این هم تجربه قضاوت در مسابقاتی چون قهرمانی جهان، المپیک و بازیهای آسیایی را داشت به دعوت فدراسیون جهانی کار قضاوت در چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان در سال 2011 را برعهده خواهد گرفت. داوود نعمتی‌نیا هم از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت مسابقات پارالمپیک قهرمانی جهان در ایتالیا دعوت شده است.

مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن 19 تا 27 تیرماه در شهر تورین ایتالیا، برگزار می‌شود. مسابقات پارا المپیکی تیروکمان ویژه معلولین هم از 11 تا 19 تیرماه در همین شهر ایتالیا برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان، تاکنون هزار تیرانداز از کشورهای مختلف جهان برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند. تیم ملی تیروکمان کشورمان هم در این مسابقات شرکت خواهد کرد. چهار سال پیش کمانداران ایرانی با حضور در مسابقات قهرمانی تیروکمان جهان موفق به کسب سهمیه المپیک پکن شده بودند.