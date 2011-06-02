گروه سیاسی: حبیب الله عسگراولادی مسلمان که مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) را نیز بر عهده دارد، در زمان حیات امام خمینی(ره) در انتخابات ریاست جمهوری بعنوان یکی از رقبای حضرت آیت الله خامنه ای وارد عرصه انتخابات شد و حضور خود در آن دوره را فقط در جهت مشارکت حداکثری مردم توصیف کرد، وی می گوید همواره براین باور است حضرت آیت الله خامنه‌ای از سرمایه های نظام اسلامی شناخته می شوند و مجلس خبرگان رهبری با بصیرت و دانایی به ایشان رای دادند و معظم له نیز تاکنون گفتمان و مدیریت امام راحل را زنده نگه داشته اند.

این سیاست مدار قدیمی و مبارز انقلابی در آستانه سالروز رحلت امام خمینی (ره) و آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به سئوالات خبرنگار مهر درباره انقلاب اسلامی و شرایط انقلاب پیش و بعد از رحلت امام (ره) به صورت مکتوب پاسخ داد، متن این مصاحبه مکتوب در پی می آید :

خبرنگار مهر: بعنوان نخستین سئوال، بازتاب های انقلاب حضرت امام خمینی(ره)بعد از 32 سال را چگونه ارزیابی می کنید؟

- عسگراولادی: انقلاب اسلامی ایران چهارمین دهه حیات پربرکت خود را می گذراند عطر حضور امام خمینی(ره) در ایران و منطقه در ایستادگی ملت‌ها و قیام‌های بزرگ در کشورهای اسلامی را به خوبی می‌شود استشمام کرد، انقلاب هر روز با نشاط تر و شاداب تر می‌شود و جای خود را در قلب امت اسلام بازمی‌کند.



اکنون جهان اسلام با خواست خداوند یک صدا علیه استبداد و استعمار خارجی ایستاده و از سوی دیگر امت اسلام به دنبال عظمت و عزت اسلامی است و این را با الهام از انقلاب اسلامی و کلمات نورانی امام(ره) پیگیری می‌کند.



* نقش رهبر معظم انقلاب را در ادامه گفتمان امام خمینی چگونه می بینید؟



امروز رهبر معظم انقلاب به عنوان امین امام(ره) انقلاب را در همان جهتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هدایت کردند مدیریت و رهبری می‌کنند و انقلاب اسلامی ایران امروز شاداب‌ترین روزهای خود را می‌گذراند و ملت ایران از هر زمان پرقدرت‌تر در صحنه مبارزه با کفر، نفاق و الحاد در صحنه حضور دارند.



مکتب امام(ره) و سیره رهبری یک راه روشن برای فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت است کسانی که در نیم قرن اخیر در این مسیر گام برداشته‌اند بندگان برگزیده خدا بوده‌اند که راه را برای دیگران باز کرده‌اند.



البته ما مدیون خون شهدا و فداکاری ایثارگران و آزادگان نیز هستیم و ما مدیون فداکاری مادران و پدرانی هستیم که با صبوری همه مشکلات را تحمل کردند تا ملت ایران سرافراز به راه خدایی خود ادامه دهد.



*آیا شاخص های مد نظر حضرت امام خمینی(ره) در مدل جمهوری اسلامی ایران را با شرایط امروز کشور منطبق می بینید؟



مدل جمهوری اسلامی بر اساس شاخص‌های حضرت امام(ره) یک مدل کاملاً متفاوت با حکومت‌های رایج دنیا است. انقلاب اسلامی یک حرف نو برای انسان‌های مشتاقی است که می خواهند در عرصه کفر و الحاد به ندای توحید گوش کنند. انقلاب اسلامی یک راه نو برای رستگاری بشریت است.



امام خمینی(ره) یک رهبر الهی است که در نگاه جهانیان به تفسیر کلام وحی در پدیداری حیات طیبه در عصر ما قیام کرد، این قیام در جهت پشتیبانی ملت مسلمان ایران و ملت‌های آزاده جهان است و هم اکنون ترجمه انقلاب امام(ره) مورد استقبال مردم جهان قرار گرفته است و هر روز به پیروان اسلام افزوده می‌شود.



*چه اتقافی افتاده است که امروز مردم کشورهای عربی گفتمان مبارزه با ظلم که همواره مورد تاکید امام راحل بود را با جدیدت دنبال می کنند؟



مردم جهان از پوچی و پیروی از مکتب های الحادی و کفرآمیز خسته شده‌اند و به دنبال تنفس در یک فضای پاک هستند که بندگی طاغوت را رها کنند و به بندگی خدا بپردازند. امام(ره) این فضا را به وجود آوردند و برای رسیدن به آن یک مدل کارآمد و عملی ارایه دادند.



*نحوه انتخاب مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان را چگونه ارزیابی می کنید؟



مجلس خبرگان رهبری متشکل از عارفان و فقیهان دین شناس است که توسط ملت برگزیده شدند تا در وقت مقتضی به شناخت و معرفی رهبر آگاه، عالم، عادل و با تدبیر بپردازند. بعد از رحلت جانگداز امام(ره) همه نگاه‌ها متوجه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای شد چون شرایط رهبری در ایشان بیش از دیگران جمع بود در حقیقت امر رهبری با سوابق علمی و عملی در ایشان متعین بود.

پذیرش رهبری ایشان توسط فقهای مجلس خبرگان به صورت اجماعی صورت گرفت. بیش از دو دهه از رهبری ایشان می‌گذرد و هر بار در شرایط مختلف بیشتر آشکار می شود که خبرگان در انتخاب خود بصیرت و دانایی خاص نشان دادند. رهبر معظم انقلاب در همان مسیری که امام (ره) انقلاب را طراحی نمودند حرکت کردند و حتی ذره‌ای از آن عدول نفرمودند.



*حضور ملت در مراسم تشیع جنازه امام خمینی(ره) را چگونه بررسی می کنید؟



با لطف و هدایت خداوند مردم ایران در تشیع پیکر امام(ره) نمایشی از حضور و قدرت خود را نشان دادند که در تاریخ ایران و جهان بی‌نظیر است. مردم جهان با حیرت حضور ملتی را در تجلیل از مردی تجربه می‌کردند که حرف اصلی او در عصر ما بندگی خالص برای خدا بود. ملت مثل سیل در خیابان‌های مسیر تشیع تا بهشت زهرا به حرکت درآمدند.



*حضور ملت در مراسم تشیع پیکر امام(ره)چه تاثیری در برنامه های دشمنان نظام گذاشت؟



این سیل همه توطئه‌های دشمن را خنثی کرد از آن طرف انتخاب مجلس خبرگان آب سردی بر آتش نقشه‌های دشمن ریخت و ملت ایران در مسیر صحیح و خط نورانی که امام(ره) به گونه‌ای انقلاب را تداوم بخشیدند که گویی امام راحل زنده است و در میان مردم زندگی می‌کند و در لحظه لحظه حرکت آگاهانه ملت حضور دارد.

گفتگو از سید مهدی حسینی

