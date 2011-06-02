۱۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

زمان برگزاری دوره های مربیگری فوتبال و فوتسال سال 90 البرز اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان البرز زمان بندی دوره های مربیگری سال 90 این هیئت را اعلام کرد.

منصور بیک وردی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 با مجوز فدراسیون فوتبال سه دوره مربیگری مقدماتی در فوتبال و فوتسال خواهیم داشت که به ترتیب هر کدام از آنها در 3 ماهه اول ، دوم و سوم سال برگزار می شود .

همچنین یک دوره ویژه بانوان نیز در سطح مقدماتی در سه ماهه دوم سال به انجام خواهد رسید.

 بیک وردی به سایر دوره ها نیز اشاره کرد و گفت: دوره مربیگری درجه Bدر سه ماهه دوم ، 2 دوره درجه Cدر 3 ماهه اول و دوم سال و یک دوره مربیگری درجه Cبانوان نیز در سه ماهه دوم سال برگزار خواهد شد. همچنین یک دوره مربیگری دروازبانی نیز با حضور مربیان استانهای البرز، تهران، قزوین و گیلان نیز در سه ماهه اول سال انجام خواهد شد.

 بیک وردی با اشاره به نوع زمان بندی کلاس ها احتمال تغییر در زمان برخی ازاین دوره ها را محتمل دانست و گفت: با توجه به شرایط موجود و هماهنگی های لازم احتمال تغییر در زمان بندی وجود دارد، هرچند سعی خواهیم کرد در این ارتباط کمترین تغییر را شاهد باشیم و دوره ها در زمان مقرر خود انجام شود.

