شرایط ثبت نام در مسابقات انتخابی کشتی نونهالان البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت کشتی استان البرز در نامه ای به بخشها و شهرستانها و شهرهای استان البرز شرایط شرکت در مسابقات کشتی انتخابی نونهالان آزاد و فرنگی جهت اعزام به قهرمانی کشور را اعلام کرد.

کنند. این مسابقات در اوزان 29 تا 32 ، 35، 38، 42، 47، 53، 59 ،66 ، 73 و 85 کیلوگرم با یک کیلو ارفاق وزن و با شرایط سنی 11/10/75 تا 10/10/77 برگزار خواهد شد. همچنین کشتی گیران رده سنی11/10/77 تا 10/10/87 با رضایتنامه ولی و گواهی پزشکی، حق شرکت در این مسابقات را خواهند داشت. نفرات اول تا سوم هر وزن به همراه منتخب کمیته فنی به اردو دعوت و تیم استان با نظر کمیته فنی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد. همچنین تیمها می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با هیئت کشتی استان البرز تماس حاصل بگیرند. در این نامه از ادارات و نمایندگی های تربیت بدنی فعال در استان البرز خواسته شده تا تاریخ 19 خردادماه سال جاری نسبت به معرفی تیم خود اقدام

برگزار مسابقات دوچرخه سواری کوهستان

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان با همکاری تربیت بدنی در استان البرز برگزار شد.

این مسابقات با حضور 48 دوچرخه سوار و به مسافت 35کیلومتر در پیست دوچرخه سواری کوهستان محمدشهر انجام شده است.

در این مسافت که با همکاری هلال احمر، شهرداری و تربیت بدنی محمد شهر برگزار شد، نفرات برتر به ترتیب زیر معرفی شدند:

محسن رمضانی مقام اول، محمد هاشمی مقام دوم، مهرداد محمد امینی مقام سوم.