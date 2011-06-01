13 خودروی حمل گوشت در یزد فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حدادزاده صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دامپزشکی شهرستان مهریز اظهار داشت: با توجه به وضع نامطلوب توزیع گوشت بین کشتارگاه‌ ها و مراکز عرضه گوشت، ظرف یک ‌ماه آینده 13 خودروی تحویل گرفته شده که مجهز به سردخانه و سیستم ‌های بهداشتی و نگهداری گوشت هستند، آغاز به کار خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر یک کشتارگاه دام و پنج کشتارگاه طیور در استان یزد وظیفه توزیع گوشت مورد نیاز مردم به مراکز عرضه را بر عهده دارند.

حدادزاده گوشت را یکی از فرآورده ‌های غذایی ارزشمند دانست و گفت: سلامتی فرآورده های دامی، سلامتی جامعه را به دنبال خواهد داشت بر همین اساس توجه به سلامت این فرآورده باید در دستور کار ادارات مربوطه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نشانه ‌گذاری لاشه ‌های دام در استان یزد، این طرح را تحولی عظیم در عرضه گوشت سالم و بهداشتی خواند و افزود: در این طرح علاوه بر مهر بهداشتی دامپزشکی بر روی گوشت، برچسب بهداشتی که دارای مشخصات و اطلاعاتی از جمله تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، نام کشتارگاه، کد کشتارگاه، کد پروانه بهداشتی بهره‌برداری است نیز بر روی لاشه الصاق خواهد شد.

حدادزاده یادآور شد: این طرح در دو فاز و در چهار شهرستان یزد، مهریز، تفت و صدوق از ابتدای سال جاری به اجرا در آمده است.

در این مراسم از تلاشهای مهدی مطیعی تقدیر و احسان آقابابایی به عنوان رئیس دامپزشکی مهریز معرفی شد.