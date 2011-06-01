درک شاعر از محتوا موجب ماندگاری شعر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبرزاده شبانگاه سه شنبه در سومین شب شعر بهار میثاق، در سالن همایش های اداره کل تبلیغات اسلامی که با حضور شاعران آیینی و ذاکران اهل بیت (ع) برگزار شد، گفت: شاعران جوان و پرذوقی در عرصه ادبیات آیینی و شعر حضور یافته اند که با خلاقیت و ذوق آنان و حمایت های پیشکسوتان عرصه شعر آیینی همچنان این عرصه پرفروغ است.

این شب شعر از سری برنامه های چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد که همزمان با برگزاری کنگره 14 شب شعر در شهرستان های خراسان رضوی برگزار می شود.

چهارمین شب شعر بهار میثاق پنج شنبه دوازدهم خردادماه جاری در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) با همکاری معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.

در حاشیه این شب شعر، شعرای آیینی و ذاکران اهل بیت (ع) خواستار برگزاری محافل مشترک شعرخوانی برای ارتقای سطح شعر آیینی و استفاده مستمر ذاکران از اشعار جدید شدند که با موافقت ریاست کانون مداحان و شاعران مذهبی خراسان رضوی روبه رو شد.

همچنین در این شب شعر غلامرضا شکوهی، ابوطالب مظفز، علی زمانیان، بهزاد پورحاجیان، مجید آخته، سعید تقی نیا، اطهر سید موسوی، عصمت میرزایی و الهام امین زاده در جمع شعرا به قرائت شعر خود پرداختند.