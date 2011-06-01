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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

در حادثه معدن اشکلی/

شرکت ذغالسنگ کرمان مقصر شناخته شد/ قطعات معدنچیان در پزشک قانونی

شرکت ذغالسنگ کرمان مقصر شناخته شد/ قطعات معدنچیان در پزشک قانونی

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان راور با اشاره به پیگیری قضایی مسببان حادثه معدن اشکلی گفت: شرکت ذغالسنگ کرمان در حادثه معدن اشکلی که منجر به مفقود شدن چهار معدنکارشد مقصر شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گذشت بیش از یک پنج ماه  از حادثه معدن اشکلی در هجدک و کشته شدن چهار معدنچی در عمق 600 متری زمین دادستان راور در اظهار نظر خود شرکت زغالسنگ را مقصر این حادثه دانست.

دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به ریزش تونل معدن اشکلی در آذرماه سال گذشته که به مفقود شدن چهار معدنکار این معدن انجامید، گفت: بر اساس گزارش کارشناس اداره کار و امور اجتماعی، شرکت ذغالسنگ به عنوان مقصر این حادثه شناخته شد.

وی افزود: برای سرپرست وقت این شرکت بعد از احضار و تفهیم اتهام، قرار وثیقه سه میلیارد ریالی صادرشد.
 
این مسئول قضایی گفت: با تلاش مسئولین و تیمهای امدادی تحت نظارت کارشناسان داخلی و خارجی، اکثر اجزاء متعلق به اجساد از محل حادثه خارج شده است.
 
قویدل یادآور شد: بقایای اجساد برای تحقیقات بیشر و انجام آزمایشات تشخیصی به پزشکی قانونی کرمان منتقل شده است.
 
دادستان راور تصریح کرد: بنا بر اعلام نظر کارشناس شرکت ذغالسنگ وضعیت فیزیکی و خطرساز بودن منطقه، امکان دست یابی به بقایای احتمالی اجساد وجود ندارد.
 
کد مطلب 1326330

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