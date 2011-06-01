شرکت ذغالسنگ کرمان مقصر شناخته شد/ قطعات معدنچیان در پزشک قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گذشت بیش از یک پنج ماه از حادثه معدن اشکلی در هجدک و کشته شدن چهار معدنچی در عمق 600 متری زمین دادستان راور در اظهار نظر خود شرکت زغالسنگ را مقصر این حادثه دانست.

دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به ریزش تونل معدن اشکلی در آذرماه سال گذشته که به مفقود شدن چهار معدنکار این معدن انجامید، گفت: بر اساس گزارش کارشناس اداره کار و امور اجتماعی، شرکت ذغالسنگ به عنوان مقصر این حادثه شناخته شد.

وی افزود: برای سرپرست وقت این شرکت بعد از احضار و تفهیم اتهام، قرار وثیقه سه میلیارد ریالی صادرشد.

این مسئول قضایی گفت: با تلاش مسئولین و تیمهای امدادی تحت نظارت کارشناسان داخلی و خارجی، اکثر اجزاء متعلق به اجساد از محل حادثه خارج شده است.

قویدل یادآور شد: بقایای اجساد برای تحقیقات بیشر و انجام آزمایشات تشخیصی به پزشکی قانونی کرمان منتقل شده است.

دادستان راور تصریح کرد: بنا بر اعلام نظر کارشناس شرکت ذغالسنگ وضعیت فیزیکی و خطرساز بودن منطقه، امکان دست یابی به بقایای احتمالی اجساد وجود ندارد.

