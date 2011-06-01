فراخوان ششمین همایش علمی پژوهشی "جاده ولایت" اعلام شد

جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقش تمدن ساز مهاجرت امام رضا (ع) به ایران، تجزیه و تحلیل مهاجرت امام رضا (ع) مطابق با شرایط اوضاع و احوال عصر عباسیان، تشویق مراکز علمی و فرهنگی و جهت دهی پژوهش های جاری و تقویت ادبیات شیعی در حوزه مطالعات فرهنگ اسلامی - ایرانی جزو اولویت های پژوهشی در همایش امسال در بخش ارایه مقالات خواهد بود.

موسوی با اشاره به اینکه مقالات برگزیده در مجموعه ای متتشر خواهد شد، گفت: آخرین مهلت ارایه چکیده مقالات تا تاریخ پانزدهم تیرماه90بوده و زمان برگزاری همایش نیز چهاردهم مهر سال 90 است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخی در ایران که سرچشمه بسیاری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران است سفر امام رضا (ع) به این سرزمین است که در این سلسله همایش ها تلاش می شود تا نقش تاریخی و ابعاد تمدن سازاین سفر مورد بررسی قرار گیرد.