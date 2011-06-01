مراسم ارتحال امام (ره) در 1650 هیئت مذهبی همدان برگزار می شود

منوچهر صحرانورد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هیئت های مذهبی برنامه های عزاداری و سوگواری را به شکل گسترده در شب و روز ارتحال امام خمینی(ره) برگزار می کنند.

وی افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور هماهنگی مراسم دسته جات عزاداری از هیئت های مذهبی به سوی مساجد جامع در مناطق مختلف استان همدان نیز انجام گرفته است.

صحرانورد اظهار داشت: به همین منظور 150 پوستر تهیه شده و در اختیار ادارات و نهادهای مختلف استان همدان قرار گرفته است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان همدان در ادامه بر هرچه باشکوه تر برگزار کردن برنامه های این ایام تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به سهمیه هیئت های مذهبی استان، از هر هیئت تعدادی از اعضا به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند.

منوچهر صحرانورد به برپایی ایستگاههای صلواتی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: این برنامه به همت هیئت های مذهبی در مناطق مختلف و به ویژه مساجد جامع که دسته جات سینه زنی حضور دارند برپا و از عزاداران پذیرایی می شود.

صحرانورد از حضور آیت الله خزعلی رئیس بنیاد بین المللی غدیر در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: این مراسم با حضور هیئت های مذهبی شهرستان ملایر ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد جامع این شهر برگزار می شود.