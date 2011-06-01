آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبیین شخصیت امام راحل آینده نگری را یکی از ویژگی‌های مهم امام امام خمینی(ره) عنوان کرد و ابراز داشت: پیش بینی خطر آمریکا و اسرائیل برای جهان اسلام و حتی مردم دنیا و همچنین پیش بینی برخی از خطراتی که از درون، نظام انقلاب را تهدید خواهد کرد نیز از جمله آینده نگری‌های امام راحل بود.



وی با اشاره به این ویژگی امام خمینی (ره) افزود: ما امروز می‌بینیم که برخی از افراد از داخل خود نظام تز اسلام منهای روحانیت را بیان می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تأکید کرد: شخصیت امام خمینی‌(ره) دارای ابعاد گوناگونی است که هریک دارای مباحث بسیاری است.



وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) دارای ابعاد گوناگون علمی، معنوی، عرفانی، انقلابی و خدایی بودند بیان داشت: متأسفانه بسیاری از افراد تنها به جنبه انقلابی شخصیت امام خمینی‌(ره) می‌پردازند.



مسعودی خمینی با اشاره به وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار کرد: با مطالعه این وصیت نامه می‌توان پی برد که امام خمینی(ره) داری ابعاد گوناگون شخصیتی بودند و این وصیت نامه برای همیشه و تمام مراحل انقلاب قابل استفاده و بهره برداری است.



امام خمینی موضوع ولایت فقیه را با شجاعت تبیین کردند



وی در ادامه به مبحث ولایت فقیه اشاره داشت و بیان کرد: ولایت فقیه از مباحثی است که از زمان بعثت رسول اکرم(ص) وجود داشت.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مبحث ولایت فقیه با توجه به سر کار آمده سلاطین به گونه‌ای دیگر بیان شد ادامه داد: اما امام خمینی(ره) با شجاعت و تدبیر این مساله را به خوبی با تمام جزئیات بیان کرد و توانست به عرصه عمل برساند که نهادینه شده این مطلب در نظام اسلامی نیز از برکات وجود امام خمینی (ره) بود.

