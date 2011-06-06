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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۷:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی مراکز اقامتی عتبات عراق

بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی مراکز اقامتی عتبات عراق

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: کیفیت رفاهی و بهداشتی وضعیت مراکز اقامتی عتبات عالیات عراق در مقایسه با گذشته بهتر شده است.

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مورد مراکز اقامتی و هتلهای عراق تغییراتی نسبت به گذشته ایجاد شده است به طوریکه هتلهای نامناسب از نظر ارائه امکانات رفاهی، فرسوده با عمر بالا و با کیفیت پایین بهداشتی از گردونه اقامت زائران خارج شدند.

وی تاکید کرد: به منظور تامین مسکن زائران، تعدادی هتل جدید متناسب با نیاز آنان جایگزین مراکز اقامتی از رده خارج شده است به همین دلیل کیفیت خدمات رفاهی، اقامتی و بهداشتی هم اکنون در کربلا بهتر از قبل شده است.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر بیش از 200 هتل در کربلا و نجف به زائران خدمات ارائه می دهند.

شهسواری در مورد اعزام زمینی زائران به عتبات عالیات اظهار داشت: در حال حاضر زائران زیارت عتبات عالیات عراق روزانه با 70 تا 80 اتوبوس از استانهای مختلف کشور به این کشور اعزام می شوند.

کد مطلب 1326365

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