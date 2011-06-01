عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به مجتمع حسن لنگی بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم آغاز به کار مجتمع آبرسانی روستای حسن لنگی، گفت: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی حسن لنگی از توابع شهرستان بندرعباس با مجموع اعتبار 38 هزار و 500 میلیون ریال اغاز شد.

حمزه پور افزود: از مجموع اعتبار مورد نیاز، امسال پنج میلیارد ریال برای این پروژه مصوب شده و پیش بینی می شود که این پروژه تا پایان سال 91 به بهره برداری برسد.

وی، احداث خط انتقال لوله گذاری به طول 32 کیلومتر، احداث مخازن دوهزار و250 متر مکعبی، حفر یک حلقه چاه، احداث دو واحد پمپاژ و ساختمان کلرزنی را از مشخصات این پروژه عنوان کرد.

به گفته حمزه پور، با بهره برداری از این مجتمع آبرسانی، 12 روستا از نعمت آب اشامیدنی برخوردار می شوند.