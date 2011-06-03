عزت؛ خط قرمز سیاست خارجی بوده و هست/ تحقق شعارهای امام (ره)

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ویژگی های مدیریتی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: در زمان امام ما قصد داشتیم یک نظام مردم سالاری دینی مستقر کنیم که این نظام با نظام حاکم جهان در آن زمان همخوانی نداشت.

وی افزود: در آن مقطع دو جبهه شرق و غرب وجود داشت که هر دو ضد خدایی بودند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران تازه شکل می گرفت و سیاست استکبار نیز بر این بود که نظام انقلابی ایران را ساقط کند چون احساس می کرد که این نظام در آن زمان نوپا و جوان است و می توان با تهاجم آن را از پای در آورد. در همین راستا، نظام مخالفان جدی از طرف نظام های استکباری داشت که منجر به وقوع جنگ تحمیلی شد.

شیخ الاسلام تاکید کرد: این در حالی است که در زمان آغاز زعامت مقام معظم رهبری نظام تثبیت شده بود.

وی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی یک دگرگونی بنیادی در نظام بین المللی ایجاد کرده بود گفت: انقلاب اسلامی ایران پایه های غلطی که قبلا در نظام شاهنشاهی ایران وجود داشت را برچید و پایه های درست را برپا کرد و امام در سالهای نخست پیروزی انقلاب به این امر مشغول بود که در سیاست خارجی روابط پیشین ایران که ارباب رعیتی بود دگرگون و در عوض روابط مبتنی بر احترام متقابل ایجاد شود.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب منجر به واکنش هایی در عرصه سیاست خارجی شد، گفت: حمله نظامی به ایران، حمله آمریکا به طبس و اشغال لانه جاسوسی از جمله این واکنش ها بود که بوقوع پیوست.

شیخ الاسلام افزود: بعد از تحقق نظام اسلامی اقدام بعدی یعنی مهندسی و شکل دهی نظام در دستور کار قرار گرفت و لازم بود نظام سلطنتی و شاهنشاهی به نظام دینی و مردمی جایگزین شود.

وی در رابطه با دیگر شرایط سیاست خارجی ایران در زمان امام گفت: نظامی که در زمان امام راحل شروع به فعالیت کرد در زمان رهبری مقام معظم رهبری مستقر شد و این ایجاد دولت اسلامی بود و مقام معظم رهبری بعد از جنگ تحمیلی تلاش کردند عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان اصول سیاست خارجی ایران به پیش ببرند تا دولتی به عنوان مفهوم عام در نظام بین الملل باشد که به معنای واقعی اسلامی شود که مبنای آن عدالت و نفی تبعیض و عزت حقیقی بوده و جایگاه ایران را در نظام بین الملل ارتقاء دهد.

وی تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گام بعدی تثبیت نظام اسلامی بود که بعد از آن باید تلاش کرد که دنیای اسلامی محقق شود. بنابراین دوره فعلی، دوره گسترش اندیشه اسلامی در نظام بین الملل است.

وی در خصوص راهبردهای امام در سیاست خارجی گفت: هنر امام این بود که مردم مسلمان را رهبری کرد و خواست آنان را شناخت و این خواست را به شعارهایی تبدیل کرد که توسط مردم فریاد زده می شد که یکی از این شعارها نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی بود یا شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و یا شعار امروز ایران فردا فلسطین که در همه این شعارها آینده نگری را در اندیشه های امام می توان یافت.

شیخ الاسلام در خصوص شائبه ایده آلیستی بودن اصول سیاست خارجی ایران در بدو پیروزی انقلاب و سپس حرکت آن به سمت واقع گرایی، تاکید کرد: این شائبه به این خاطر است که حرفهای امام در آن زمان برای دیگران درکش سخت بود آن زمان امام از محو اسرائیل سخن گفت در حالیکه در آن زمان اسرائیل بسیار قدرتمند بود و رسما اعلام می کرد پایتخت های عربی در تیررسش است و در مدت چند روز تا بیروت پیش روی کرد و مصر و ترکیه و ایران حکومت هایی طرفدار اسرائیل داشتند حال وضعیت اسرائیل را با امروز مقایسه کنید که می بینید محو شدن اسرائیل در شرایط کنونی کاملا محتمل است چون نه این رژیم دیگر قدرتی دارد و نه شاه ایران، آتاتورک ترکیه و مبارک مصر بر سر کار هستند و از این گذشته امروز حزب الهی وجود دارد که در مقابل اسرائیل ایستاده و این رژیم دیگر نمی تواند به کشورهای اسلامی آسیب وارد کند چرا که در تحمیل ساخت خود به دو حزب فلسطینی نیز مانده است.

وی گفت: امام آن زمان می گفت اسرائیل باید نابود شود اینها واقعیاتی است که ممکن است مردم نتوانند به خوبی معنای آن را درک کنند در حالیکه امام درکش بسیار عمیق بود و مسائلی که امام در آن زمان می گفت بعد از اینکه برای ما عینی تر و ملموس تر شد مشخص می شود که ایده آلیستی نبوده بلکه واقعیت است.

شیخ الاسلام با اشاره به ضعف کنونی اسرائیل بیان کرد: این بدان خاطر نیست که اهداف ما زمان انقلاب ایده آلیستی بوده الان واقعی شده بلکه به این معناست که توازن قوا در شرایط کنونی به هم خورده است و شعارهایی پیشین انقلاب ملموس تر شده است.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: در شرایط کنونی سلاح متعارف اسرائیل دیگر تهدیدی برای منطقه به شمار نمی رود بلکه این سلاح اتمی این رژیم است که کشورهای منطقه را تهدید می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای امام این بود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند افزود: برخی می گفتند آمریکا با آن قدرت و عظمتی که در نظام بین الملل دارد چگونه است که امام این تعبیر درباره آن به کار می برد در حالیکه بعدها مشخص شد که آمریکا توانایی ایستادن در مقابل نظام اسلامی را ندارد. بنابراین امام مواضع خود را در جهت تکامل طبیعی جهان می دید. البته شرایط نیز کمک کرد تا ایران در جنگ 8 ساله سربلند بود و در حادثه طبس نیز خداوند با کمک شن ها آبروی امام را مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، حفظ کرد.

مشاور بین المللی رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: انقلاب اسلامی به مردم جهان اعلام کرد که انقلابی است بر اساس خواست مردم که معتقد است جهانی بعد از این جهان وجود دارد و خدایی هست و معنویتی در کار است و اصول خود را در سیاست خارجی بر این محورها استوار کرد که این اصول از مکتب قرآن نشات گرفته است.

شیخ الاسلام یادآور شد: اصول سیاست خارجی ایران با اصول سیاست خارجی کشورهای دیگر فرق دارد چرا که کشورهای دیگر اصول سیاست خارجی خود را بر اساس مصلحت و منفعت طراحی می کنند به عنوان مثال آمریکا 30 سال از مبارک حمایت کرد بعد که ساقط شد به دنبال این رفت که یک دموکراسی وابسته در مصر ایجاد کند.

وی در رابطه با این سئوال که شرایط نظام بین الملل در زمان امام راحل سخت تر بود یا در دوران مقام معظم رهبری گفت: در زمان امام راحل نظام جهانی دو قطبی بود و این شرایط امکان مانور بین این دو قطب را در سیاست خارجی فراهم می کرد اما الان نظام یک قطبی شده است هر چند نیروهای دیگری تلاش می کنند که وارد قطب بندی بین المللی شوند اما آمریکا خواست خود را حتی به چین و روسیه و اتحادیه اروپا تحمیل می کند و دیده ایم در عراق و افغانستان یک جانبه وارد شد.

وی تاکید کرد: شرایط کنونی از این زاویه سخت تر است اما بیداری اسلامی که در حال وقوع است قدرتی است که ظهور پیدا کرده و تغییرات جدی ایجاد کرده است که برای ما یک موفقیت به حساب می آید که کار را راحت تر می کند.

وی جبهه مقاومت را از دیگر شاخص های دوران کنونی به نسبت دوران امام راحل عنوان کرد و گفت: هم اکنون مقاومت به عنوان یک عنصر تاثیرگذار و پایدار در منطقه شناخته می شود در حالیکه در گذشته چنین نبود.

قائم مقام اسبق وزیر امور خارجه در رابطه با دیگر تفاوت های سیاست خارجی کنونی با سیاست خارجی ایران در بدو پیروزی انقلاب گفت: ما بعد از گذشت 30 سال سخت تر شده ایم و 30 سال تجربه در سیاست خارجی کسب کرده ایم که البته سیاست خارجی همان اصول را دنبال می کند اما یک ماشین اجرایی نیز دارد که این ماشین اجرایی 30 سال تجربه اندوخته است.

وی افزود: دیپلمات های ما امروز نظام بین الملل را شناخته اند و می دانند با آن چگونه رفتار کنند. از این گذشته ما 30 سال مقاومت کرده ایم و دنیا به این جمع بندی رسیده که پایداری شدنی است.

وی در رابطه با اولویت اصلی سیاست خارجی ایران در عرصه کنونی گفت: همچنان نابودی اسرائیل در راس اولویت های ماست و در رابطه با تحولات منطقه نیز نباید اجازه دهیم انقلاب ها مصادره شود و باید تلاش کرد این بیداری اسلامی به سرمنزل مقصود برسد.

شیخ الاسلام در پایان در رابطه با خط قرمز سیاست خارجی ایران در دوران امام و شرایط فعلی گفت: خط قرمز ما از گذشته تا کنون عدم سازش با استکبار و مقابله با شیطان و عزتمندی و کوتاه نیامدن در مقابل زورگویان بوده که همچنان به عنوان خط قرمز به شمار می رود.