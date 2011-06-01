تئاتر سلیمانیه عراق از صادقی تجلیل کرد

صادقی که به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره تئاتر سلیمانیه عراق حضور داشت درباره برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره از 31 اردیبهشت تا پنج خردادماه با حضور هشت نمایش از شهرهای مختلف عراق و همچنین کرمانشاه ایران در سلیمانیه عراق برگزار شد. در این جشنواره رحیم عبدالرحیمزاده و بختیار پنجهای در خصوص آثار من صحبت کردند.
وی ادامه داد: در طول برگزاری جشنواره هر روز سمینارهایی چند ساعته با حضور هنرمندان و اساتید تئاتر عراق و چند کشور خارجی برگزار شد. من هم درباره پنج دل مشغولی خود در تئاتر در این جشنواره سخنرانی کردم. به دنبال نوعی نظم و معنا گشتن در هنر، تجربه گسترده و تعدد فن، بار اندیشه روشنگری که متکی بر فرهنگ ملی و فرهنگ اجتماعی است، راه سازنده بازگشت به خرد و انسانیت و جستجوی مدیومهای فرهنگی پنج دل مشغولی من در طول سالهای فعالیتم در تئاتر بود که درباره آنها سخنرانی کردم.
این کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس با سابقه تئاتر درباره بخش تجلیل این جشنواره گفت: در این جشنواره از بنده و همچنین طلعت سامان از هنرمندان با سابقه تئاتر عراق تجلیل شد.
صادقی با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت بینالمللی در دوره بعدی آن گفت: قرار شد کار انتخاب آثار بینالمللی برای حضور در این جشنواره بر عهده من باشد. قرار است از 14 تا 15 کشور بینالمللی در جشنواره تئاتر سلیمانیه عراق حضور داشته باشند.
رئیس هیئت داوران جشنواره تئاتر سلیمانیه عراق با اشاره به حضور نمایش "خرگوش سپید با چشمان سرخ" رحمان هوشیاری در این جشنواره گفت: این نمایش جایزه اول بازیگری زن را به خود اختصاص داد. همچنین در این جشنواره فاتح بادپروا از ایران برای تبادل تجربیات جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با برگزار کنندگان جشنواره تئاتر خیابانی عراق حضور داشت.
جشنواره تئاتر سلیمانیه عراق با برگزاری سمینارهایی آموزشی و تحلیل آثار قطبالدین صادقی از هنرمند برجسته تئاتر ایران تجلیل کرد.
صادقی که به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره تئاتر سلیمانیه عراق حضور داشت درباره برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره از 31 اردیبهشت تا پنج خردادماه با حضور هشت نمایش از شهرهای مختلف عراق و همچنین کرمانشاه ایران در سلیمانیه عراق برگزار شد. در این جشنواره رحیم عبدالرحیمزاده و بختیار پنجهای در خصوص آثار من صحبت کردند.
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