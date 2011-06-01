سمپاشی 19 هزار هکتار از مزارع گندم بر ضد آفت سن مادر

به گزارش خبرنگار مهر، قربانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مبارزه با این آفت از اواخر فروردین آغاز و با اجرای آن 19 هزار و 300 هکتار از مزارع گندم سمپاشی شدند، افزود: امسال در 390 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شامل 125 هزار هکتار آبی و 265 هزار هکتار گندم کاشته شده است.

وی از شروع مبارزه با آفت سن پوره ای گندم نیز در سطح 50 هزار هکتار از مزارع گندم استان خبر داد و افزود: از هشتم اردیبهشت تا کنون دو هزار هکتار از اراضی گندم برای مبارزه با این افت سمپاشی شده که این مبارزه تا 25 خرداد ادامه خواهد داشت .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه این افت بیشتر در مزارع گندم جنوب استان مشاهده می شود، اظهار داشت: امسال برای هر درصد سن زدگی 100 ریال از بهای خرید تضمینی گندم کسر شده و کشاورزان باید با توجه به گرم شدن هوا در صورت مشاهده مزارع گندم سبز تیره و داشتن زمین های بافت سبک و شنی برای مبارزه با آفت سن گندم هرچه سریعتر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.