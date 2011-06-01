67 طرح هادی روستایی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی در 67 روستای استان امسال جز اولویتهای کاری این نهاد قرار گرفته، بیان داشت: با بهره برداری از این طرحها 12 هزار و 630 خانوار از مزایای اجرای آن برخوردار می شوند.

وی از در دست اجرا بودن طرحهای هادی در 13 درصد روستاهای بالای 20 خانوار آذربایجان غربی در حال حاضر خبر داد و بیان داشت: تا کنون در هزار و 122 روستای بالای 20 خانوار استان، طرح هادی تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرا و بهره برداری از این طرحها در 285 روستا با 82 هزار و 556 خانوار به پایان رسیده است، اظهار داشت: این میزان 13 درصد کل روستاهای بالای 20 خانوار و از لحاظ جمعیت 41 درصد جمعیت روستایی استان را شامل می شود.

عزیزی طرح هادی را شامل اجرای عملیات فیزیکی از قبیل بازگشایی و اصلاح معابر، جدول گذاری، آسفالت و سنگ فرش کردن معابر روستایی دانست و ادامه داد: تغییر چهره روستاها از محیط غیر بهداشتی به محیط بهداشتی، جذاب، شاداب و قابل زندگی را می توان از مزایان اجرای طرح هادی عنوان کرد.