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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

بررسی وضعیت کلاسهای تابستانی در شبکه رادیویی البرز

بررسی وضعیت کلاسهای تابستانی در شبکه رادیویی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: با نزدیک شدن به زمان پایان امتحانات و شروع اوقات فراغت موضوع وضعیت کلاسهای تابستانی در برنامه ای در رادیو البرز بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با نزدیک شدن تعطیلات تابستان، پرکردن اوقات فراغت یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان و خانوده های آنها محسوب می شود.

محتوای کلاسهای تابستانی ، نحوه ثبت نام و تعیین هزینه کلاسها، شرایط انتخاب استادان و نظارت بر روشهای ارائه و همچنین مطالب و میزان کارایی این کلاسها موضوع مهمی است که ذهن دانش آموزان و بزرگترها را به خود مشغول می کند.

میزگرد "در جستجوی فردا "، روز جاری به این موضوع می پردازد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان البرز به همراه تنی چند از مسئولان پاسخگو، میهمان این برنامه هستند.

علاقمندان می توانند این برنامه را روی موج (اف ام) فرکانس 9/94 و 6/107 پیگیری کنند.

کد مطلب 1326409

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