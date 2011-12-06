"داوید ترزگه" از بنی یاس جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوید ترزگه 34 ساله پس از اینکه نتوانست به دلیل آسیب دیدگی در تیم بنی یاس به بازی بپردازد از مسئولان باشگاه اماراتی درخواست کرد قرارداد یک ساله وی به ارزش 6/1 میلیون دلار را فسخ کنند که تیم اماراتی با تصمیم مهاجم پیشین یوونتوس موافقت کرده است.

"مسعد الحرثی"، سخنگوی باشگاه بنی یاس در نشست خبری اظهار داشت: ترزگه قصد ندارد از تصمیم خود برگردد و ما به آن احترام می گذاریم. ما برای او بهترین آرزوها را داریم و شرمنده‌ایم که شرایط بدین سان برای این بازیکن پیش رفت.

بر پایه گزارش ساکرنت، ترزگه تنها دو بازی برای بنی یاس به میدان رفت. مربیگری این تیم در حال حاضر بر عهده "گابریل کالدرون" آرژانتینی است.