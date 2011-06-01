ارائه گزارش عملکرد مدنظر مدیران کمیته امداد در البرز قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سالارکیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران اجرایی و ستادی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز که با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد، افزود: فرق بین کارکردن و کار نکردن فقط ارائه گزارش قوی و مستند است.

این مسئول ادامه داد: لازم است مدیران کمیته امداد در استان در خصوص تهیه گزارشی از عملکرد خود وقت بیشتری اختصاص دهند.

وی همچنین با اشاره به سال جهاد اقتصادی بیان کرد: حرکت جهادگونه برای بالا بردن توان اقتصادی اقشار محروم و ارتقای عزت نفس خانواده ها سرلوحه کار امدادگران است.

این مسئول اضافه کرد: در این زمینه لازم است با تاسی از نام سال گذشته یعنی همت مضاعف و کار مضاعف در راه تحقق تقویت اقتصاد خانواده های محروم و بی بضاعت گام برداریم.

وی یادآور شد: نشست امروز به منظور ارائه عملکرد حوزه های مختلف اجرایی و ستادی در سال 89 به همراه تبیین سیاستها و برنامه های سال 90 برگزار شده است.

مدیرکل، قائم مقام، معاونان، مدیران ستادی دفتر استان و روسای مناطق و شاخه های استان در این نشست حضور داشتند و نشست در سالن جلسات الغدیر برگزار شد.

همایش آموزشی آشنایی با مشاغل در کمیته امداد استان البرز برگزار شد

مدیرکل کمیته امداد استان البرز همچنین گفت: اولین همایش آموزشی آشنایی با مشاغل با همکاری این نهاد برگزار شد.با توجه به نام گذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی و عزم دولت در ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل، امدادگران کمیته امداد سال پرکاری را به ویژه در حوزه اشتغال در پیش خواهند داشت .

وی ادامه داد: اختصاص سهم قابل توجهی از این تعداد شغل به کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار مطلوب است.

این مسئول عنوان کرد: مهمترین عامل در تحقق ایجاد تعداد شغل تکلیفی ما در سال 90 ، عامل انگیزشی است و باید تلاشها دذر این خصوص ادامه داشته باشد.

سالارکیا اضافه کرد: اگر موفق شویم با ارائه برنامه های متنوع و جلسات گروهی و چهره به چهره انگیزه حرکت به سمت اشتغال و خودکفایی را در مددجویان تحت حمایت بالا ببریم، می توانیم به راحتی در این زمینه عملکرد مطلوبی ارائه کنیم.

همایشهای آموزش آشنایی با مشاغل به صورت گروهی انجام می شود

مدیرکل امداد استان البرز همچنین گفت: یکی از گامهای ما در این خصوص برگزاری همایشهای آموزش آشنایی با مشاغل با حضور اساتید مجرب و مددجویان تحت حمایت است که به صورت گروهی در دسته های صد و پنجاه نفری انجام می شود.

وی یادآور شد: در این زمینه، اولین همایش را به شکل مطلوب برگزار کرده ایم و این همایش البته با استقبال و رضایتمندی مددجویان شرکت کننده مواجه شده است.

این مسئول افزود: گام بعد از ایجاد جرقه و انگیزه اشتغال، هدایت است به شکلی که این مددجویان در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات تعیین علاقمندی می شوند و با ارائه تسهیلات مناسب به سمت خودکفایی حرکت خواهند کرد.