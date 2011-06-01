قطع دهها اصله درخت در کرج/ سیمبانان راه تکرار بر خطر بستند!

به گزارش خبرنگار مهر، پیشرفت زندگی و نیازهای روز افزون شهرنشینی هر روز گوشه ای از محیط زیست طبیعی و حتی دست کاشت بشری را به نابودی می کشاند.

این روزها قطع درختان به دلایل مختلف از جمله پروژه های عمرانی، حفاظت از جان انسانها، جلوگیری از تداخل با سیمای برق در ارتفاع و ... به موضوعی تکراری تبدیل شده که هر از چندگاهی اخبار آن از نقاط مختلف شنیده می شود.

اما این موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که برخی بی تدبیریها باعث شود حتی درختانی که خود مسئولان کاشته اند از ریشه کنده شوند!

از بین رفتن درختان صرفنظر از تاثیراتی که در نازیبا بودن چهره شهرها دارد، عامل افزایش گرمایش دمای زمین است زیرا کارشناسان در سالهای اخیر اثبات کرده اند که بر اثر قطع هر یک درخت دمای هوای زمین بیش از 10 درجه به سمت گرم شدن خواهد رفت.

درخت موجودی شگفت انگیز است که برای تشکیل هر میکرومیلی از آن به اندازه هزاران کارخانه پتروشیمی کار صورت می گیرد بدون آنکه بشر دخالتی درآن داشته باشد و در واقع بشر شاید یک دهم در حفظ درخت سهم و وظیفه دارد که از انجام آن هم اغلب عاجز است.

شهرداری کرج چندی قبل در اقدامی تامل برانگیز اقدام به قطع درختان خیابان شهید صدوقی کرج (معروف به ساسانی) به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی کرج کرد.

این خیابان که در ضلع جنوب غربی میدان امام حسین(ع) کرج قرار دارد از مناطق کهن کرج است که هنوز بافتهای بومی جمعیتی دارد.

به همین دلیل درختان قدیمی در آن بسیارند و هنوز برخی باغچه های کوچک در منطقه دیده می شود.

این منطقه نیز مانند سایر نقاط کلانشهر در مسیر بهسازی و توسعه بافت شهری است و به تبع بخشی از بافت قدیمی آن تخریب خواهد شد.

در این خیابان هر روز ساختمانی جدید سربرمی آورد یا ساختمانی قدیمی تخریب و بازسازی می شود که البته نفس آن نمی تواند بد باشد.

اما بی شک می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که ضمن حفظ بافت منطقه و محیط زیست آن اقدام به بازسازی و بهسازی نیز بشود.

یکی از کارگرانی که مشغول قطع درخت بود به خبرنگار مهر گفت: این درختها پوک شده اند و هر ازچندگاهی یکی از آنها باعث قطع خطوط برق می شود.

وی افزود: ما هم با هماهنگی شهرداری تصمیم گرفتیم این درختان را قطع کنیم تا دیگر خطری خطوط برق منطقه را تهدید نکند.

نگاهی به دوطرف این خیابان طویل نشان می دهد که این کار دارای سابقه است زیرا تنهای بریده شده قدیمی تری نیز در مسیر دیده می شوند و به نظر می رسد این خیابان شانس حفظ درخت را ندارد.

یک شهروند ساکن این خیابان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعا معلوم نیست چرا این درختان را قطع می کنند.

سعید دهقانیان افزود: حداقل کاش به جای درختان قطع شده نهالی بکارند اما اینها فقط قطع می کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز تعدادی درخت در این خیابان قطع شد و تاکنون نهالی جای آنها کاشته نشده است.

قطع درختان؛‌ ساده ترین راه برای حل مشکل!

اکنون آنچه جای بحث دارد انتخاب ساده ترین راه برای حل مشکل است. بدیهی است اداره شهر توسط نهادها و ارگانهای مختلف میسراست و هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی از پس اداره شهر عریضی و طویلی مانند کرج برنخواهد آمد اما سئوال اینجاست که پس معنای تعامل بین سازمانی چیست؟

درختان قطع شده که به ناکجا می روند!

حفظ تجهیزات اداره برق از سوی این اداره امری طبیعی است اما از سوی دیگر حفظ و احیا محیط زیست و درختان نیز جزو وظایف شهروندان است.

به نظر می رسد در اقداماتی از این دست مسئولان به انتخاب ساده ترین راه دست می زنند و به جای حل مسئله صورت آنرا پاک می کنند.

بی تردید می توان با تعامل بین سازمانی راه حلهای بهتری برای حفظ سیمهای برق و نیز درختان پیدا کرد تا درختان قربانی توسعه شهری نشوند.

طبیعی است که انتظار می رود سازمانهای مختلف مانند آب ، برق، گاز، تلفن، فضای سبز، شهرداری و ... با هم تعامل داشته باشند و با هم و برای شهر کار کنند نه بر ضد هم.

درختی که نقش تابلو را بازی می کند!

حتی اگر درختی پوک و فرسوده شده که آنهم از عدم رسیدگی متولیان ناشی می شود باید قبل از قطع آن نهالی غرس شود تا به مرور جایگزین آن شود.

هر چند در شرایطی که یک دانشمند مصری ارزش ریالی هر درخت را 196 هزار دلار برآورد کرده جبران خسارتهای اینچنینی تقریبا غیرممکن است اما جلوی ضرر از هر جا که گرفته شود، منفعت است.

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گزارش و عکس: صدیقه راسخی