جزئیات جشنواره تئاتر آئینی سنتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اشاعه زمینه‌های مناسب پژوهشی در بررسی ریشه‌های نمایش ایرانی و نمایش‌های سنتی سایر ملل، حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها برای بنیان تئاتر ملی ( همزمان با ایام شعبانیه ) در سطح بین‌المللی برگزار می‌کند.



برپایه این خبر بخش‌های مختلف جشنواره به این شرح معرفی شدند: بخش صحنه‌ای جشنواره شامل: بخش‌های ویژه، مرور نمایش‌های آیینی و سنتی اجرا شده در سال‌های 1388 و 1389، نمونه‌سازی بخش ویژه: صاحب نظران عرصه نمایش‌های ایرانی یکی از راه‌های رسیدن به تئاتـــر ملی را استفاده از ادبیات ایران زمین می‌دانند، راهی که بیش از همه از سوی نمایشگران سنتی در شبیه خوانی و تقلید تجربه شده است.



ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با عنایت به این تجربه و اولویت، بخش ویژه نمایش‌های صحنه‌ای این دوره از جشنواره را به نمایش‌های سنتی و آیینی ملهم از قصص مندرج در خمسه نظامی، هفت اورنگ جامی و اقتباس از داستان‌های عامیانه ایرانی اختصاص داده است.



نمایش‌های شرکت کننده در این بخش ملزم به بهره‌گیری از قالب‌های شناخته شده نمایش‌های آیینی و سنتی می‌باشند، این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار می‌شود.



مرور نمایش‌های آیینی و سنتی اجرا شده در سال‌های 1388 و 1389: ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللـی نمایش‌های آیینی و سنتی با هدف ارائه کارنامه دو ساله تئاتر کشور در حوزه نمایش‌های آیینی و سنتی اجرا شده طی یک سال و نیم پس از برگزاری دوره پیشین بخش مرور نمایش‌های آیینی سنتی اجرا شده در سال‌های 1388 و 1389 را برگزار می‌کند.

نمایش‌های این بخش باید در محدوده زمانی 20 مرداد 88 تا 15 اسفند 89 در یکی از تالارهای تئاتر کشور حداقل 10 اجرا داشته باشند.



نمایش‌های دانشجویی تولید شده در دانشکده‌های تئاتر کشور که با الهام از نمایش‌های آیینی و سنتی تولید شده و در تالارهای دانشگاهی در ایام ذکر شده به صحنه رفته باشند با معرفی کتبی یک استاد راهنما ( اساتید واحدهای آشنایی با تعزیه ، شیوه های نمایش در ایران ، اجرای کارگاهی نمایش‌های ایرانی یا استاد راهنمای پایان نامه ) می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند، این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار می‌شود.



نمونه‌سازی: طبق تصمیم ستاد برگزاری جشنواره در این بخش نمایش‌های سفارش داده شده به اساتید و هنرمندان پیشکسوت که که با بهره‌گیری از اشکال گوناگون نمایش‌های آیینی و سنتی تهیه شده‌اند، به صحنه خواهند رفت.

با گروه‌های شرکت کننده در این بخش براساس معیارهای شورای ساخت مرکز هنرهای نمایشی و توافق طرفین قراردادی برای اجرای عمومی منعقد و اجرای جشنواره‌ای این آثار در قرارداد لحاظ می‌شود.



بخش مجالس شبیه‌خوانی: این بخش پذیرای آن گروه از مجالس غریب که تاکنون در دوره‌های پیشین جشنواره اجرا نشده‌اند و آثار جدیدی که با رعایت دقیق اصول و قراردادهای تعزیه تولید شده‌اند، خواهد بود، این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد.



آیین‌ها و بازی‌های نمایشی: پیرو اهداف تعیین شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره جهت شناسایی ، حفظ و احیاء آیین‌ها و بازی‌های نمایشی که قابلیت اجرا در فضای باز و مکان‌های تجمع عموم را دارند پیشنهادات ارائه شده در دو گروه نمایش‌های میدانی و معرکه‌های قهوه‌خانه‌ای اجرا خواهند شد.



در این بخش آیین‌های ناشناخته به ویژه گروهی از آیین‌ها و بازی‌های نمایشی که در جشنواره‌های پیشین اجرا نشده باشند، در اولویت انتخاب هستند.



بین‌الملل: ستاد برگزاری جشنواره به منظور ایجاد امکان برای آشنایی نزدیک با نمایش آیینی و سنتی سایر ملل و همچنین بهره بردن از تجارب هنرمندان سایر نقاط جهان در برخورد با نمایش‌های آیینی و سنتی از گروه‌های نمایشی فعال دراین زمینه برای شرکت در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی دعوت به عمل می‌آورد. توجه ویژه‌ این دوره از جشنواره به آثار دو قاره آفریقا و آمریکای لاتین خواهد بود.



سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی: ستاد برگزاری جشنواره با دعوت از کلیه پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه نمایش‌های آیینی و سنتی نشست‌های علمی ـ تحقیقاتی خود را حول محورهای ذیل برگزار خواهد نمود :



1ـ اصول و قواعد نمایش‌های سنتی ایرانی

2ـ ردپای نمایش‌های سنتی و آیینی‌های ایرانی در سرزمین‌های همجوار

3 ـ آیین و تئاتر معاصر

4ـ نمایش‌های سنتی در پنج قاره

5ـ نمایش‌های سنتی و آیینی ایران (ناشناخته‌ها)

6ـ ارتباط متقابل میان نمایش‌های سنتی و سایر هنرها

7ـ آیین، نمایش و تئاتر