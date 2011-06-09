اوباما نمی تواند بر انقلاب مردم در کشورهای عربی تسلط پیدا کند

منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به انتقاد ازعملکرد دولت آمریکا در خصوص موج بیداری در خاورمیانه پرداخت و اظهار اشت: مردم در جهت مبارزه با ظلم و استکبار قیام کرده اند و این قیام را تا زمان پیروزی ادامه خواهند داد، از این رو دولتمردان غربی بخصوص دولت آمریکا نمی تواند بیداری اسلامی را تحمل کند.

عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی افزود: متاسفانه دولت آمریکا نمی خواهد پیام مردم در کشورهای عربی را بشنود به همین دلیل بنا دارد بر این تغییر و تحولات خدشه وارد کند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مردم از سلطه آمریکا در خاورمیانه در عذاب هستند خطاب به دولتمردان آمریکا گفت: به جای پیشنهادات مالی به مردم بهتر است پیام آنها را جدی بگیرید، نه اینکه با پول کلان در مقابل انقلاب مردم ایستادگی کنید.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی خاطرنشان کرد: اوباما نمی تواند برانقلاب مردم در کشورهای عربی تسلط پیدا کند.

