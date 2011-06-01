محلات قدیمی قشم از شبکه آب شرب بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لشگری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پروژه احداث شبکه آب محلات قشم بیان داشت: واگذاری اشتراک آب در محله های قدیمی قشم در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد و با توجه به باریکی معابر و وجود منازل فاقد پی و فوندانسیون در اغلب محلات قدیمی قشم، عملا شرایط استفاده از ماشین آلات و ابزار پیشرفته جهت سهولت کار اعم از بیل مکانیکی و پیکور سنگین وجود ندارد و صرفا حفاری در بافتهای صخره ای و لبه های ریزشی با استفاده از نیروهای انسانی انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب و برق و تاسیسات قشم ادامه داد: به رغم دشواری کار، پروژه احداث شبکه آب به محلات قدیمی در دست انجام است و در حال حاضر پروژه واگذاری اشتراک آب به محله امام حسن (ع) در قشم که یکی از محلات قدیمی محسوب می شود حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی به همراه داشته است.

لشگری با اشاره به 92 خانوار که متقاضی وصل انشعاب آب دراین محله می باشند، گفت: تاکنون 25 انشعاب در این محل وصل شده و بیش از 550 متر نیز لوله گذاری در مسیرها انجام شده است.

وی یادآور شد: احداث این شبکه از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان خرداد ماه جاری اشتراک سایر بخشها نیز واگذار می شود.