موافقتی با افزایش ‌قیمت لبنیات نداشتیم

محمد قبله در گفتگو با مهر با رد خبر موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش نرخ محصولات لبنی گفت: تا این لحظه هیچگونه توافقی برای افزایش قیمت لبنیات در کشور صورت نگرفته است و تولیدکنندگانی که بدون هماهنگی با سازمان حمایت اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کنند، به شدت مورد برخورد قرار می‌گیرند.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: افزایش قیمت لبنیات تا به امروز مصوب نشده، این درحالی است که موضوعی به اشتباه مطرح شده و آن اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: درخواست افزایش قیمت برخی از صنایع متمرکز که واحدهایی را تحت پوشش دارند و رفتار تولیدی آنها در کل کشور اثرگذار است، در ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و با تغییرات قیمتی آنها موافقت شده است که نمونه آن، پودر شوینده و روغن نباتی بوده است.

قبله ادامه داد: در مورد برخی کالاها که پراکنش و تعدد دارند و هزینه‌ها برای تولید کالا در کارخانجات مختلف، متفاوت است، کار به سازمانهای بازرگانی استانها سپرده شده است، به نحوی که تولیدکنندگان باید درخواست افزایش قیمت واحدهای تولیدی را به سازمانهای بازرگانی استان مربوطه ارایه دهند و سازمان بازرگانی نیز، سهم اثر افزایش قیمت مواد اولیه و نه حامل‌های انرژی را بررسی کنند و اگر حداکثر اثرگذاری مواد اولیه در بهای تمام شده، 10 درصد بود، اجازه افزایش قیمت داده شود.

وی تاکید کرد: در این میان اگر اثرگذاری مواد اولیه در بهای تمام‌شده بالاتر از 10 درصد باشد، باید درخواست و اسناد واحدهای تولیدکننده متقاضی تغییر قیمت به سازمان حمایت ارایه شود تا بسته به نوع درخواست، موضوع به کارگروه کنترل بازار یا وزارتخانه متولی ارجاع داده شود.

قبله گفت: بر این اساس موافقتی با افزایش قیمت مواد لبنی تاکنون صورت نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، خلاف قانون است.