22 نمايش در جشنواره تئاتر استان تهران اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، نمايشهاي پيانو فروشي نيست (رباط كريم) جزيره (شميرانات)، ماني (ساوجبلاغ)، غسل نخلستان (ري) و داستان باورنكردني يك زن (اسلامشهر)، در تالار كتابخواني اميركبير شهرستان كرج به روي صنه مي روند.

همچنين نمايشهاي بين ماه چه گذشت (ساوجبلاغ) بيان بيژن (پاكدشت)، آگهي اسلامشهر، و لعبتك شيرين (شميرانات) در فرهنگسراي حافظيه كرج اجرا خواهد شد.

برچسبها نمي چسبند (ورامين)، تركش (ري)، كتاب عشق (ري)، كبوترانه (كرج) و No (ورامين) نيز عنوانهاي نمايشهايي است كه به صورت خياباني در پارك شهيد چمران كرج اجرا مي شود.

نمايشهاي مثل سگ (پاكدشت) سرود دوباره كلات (ري)، هفت بيجان يوناني (كرج) و اشتباه گرد تنها (فيروز كوه) هم در سينما تئاتر ارشاد كرج، براي اجرا به روي صحنه مي روند.

در تالار كتابخانه اميركبير اين شهرستان نيز نمايشهاي كباب قناري روي آتش سوسن و ياس (كرج) آخرين راز زمين (ري)، مچ گيري (ورامين) و يادگاري (كرج) اجرا خواهد شد.

نهمين جشنواره تئاتر استان تهران و پنجمين جشنواره تئاتر خياباني در بخشهاي دفاع مقدس، مسابقه، خياباني و جنبي به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي شود.

همچنين 5 نمايش در نخستين روز از نهمين جشنواره تئاتر استان تهران (امروز سه شنبه) در شهرستان كرج روي صحنه مي رود.

نمايش پيانو فروشي نيست از شهرستان رباط كريم در ساعت 10 در تالار كتابخانه اميركبير كرج و نمايش بين ما چه گذشت از شهرستان ساوجبلاغ در ساعتهاي 15 و 17 در فرهنگسراي حافظيه كرج اجرا مي شود.

براين اساس، نمايشهاي مثل سگ از شهرستان پاكدشت در ساعتهاي 17 و 19 در سينما تئاتر ارشاد كرج و كباب قناري روي آتش سوسن وپاس از شهرستان كرج در ساعتهاي 17 و 19 در تالار كتابخانه اميركبير كرج به روي صحنه مي رود.

همچنين نمايش خياباني برچسبها نمي چسبند كاري از هنرمندان شهرستان ورامين نيز در محوطه باز پارك شهيد چمران كرج در ساعت 16 و 30 دقيقه اجرا خواهد شد.

نهمين جشنواره تئاتر استان تهران و پنجمين جشنواره تئاتر خياباني به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران سامان مي يابد.