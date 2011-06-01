برگزاری هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا (ع) در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فخرایی گفت: هشتمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) نوید انوار ملکوتی بارگاه ثامن الحجج را با خود به همراه می آورد.

وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و همراهی و همدلی هنرمندان هشتمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) را برگزار می کند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اهداف این جشنواره ملی را ایجاد نشاط در جامعه هنری، استحکام و رواج فرهنگ رضوی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط فرهنگی و تبادل تجربه های هنری هنرمندان بر شمرد و گفت: توجه به تجربه های تصویری هنرمندان جوان و بررسی و تأکید بر زمینه های هویت فرهنگی و معنوی هنر معنوی در آثار هنرمندان معاصر نیز ازجمله دیگر اهداف در نظر گرفته شده است.

فخرایی شرایط شرکت در هشتمین جشنواره را آزاد بودن شیوه و نحوه اجرای آثار بیان داشت و گفت: هر هنرمند می تواند حداکثر پنج تصویر از آثار خود را در هر بخش به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کند و همچنین ، تصاویر آثار باید به صورت CD(با فرمت tifیا jpg) و با وضوح 300 dpiو اندازه تقریبی 15×10 سانتی متر) یا عکس یا پرینت در قطع A4 و یا اسلاید باشد و یا از طریق ارسال به نشانی اینترنتی www.farsartists.comاقدام شود.

وی اضافه کرد: ضروریست همراه با تصاویر آثار، نام و نام خانوادگی هنرمند، عنوان اثر، ابعاد، تاریخ آفرینش، شیوه اجرا و فلش جهت اثر در پائین تصویر اثر قید شود و متقاضیان بزرگترین ضلع هر اثر خورد را نباید بیشتر از 250 سانتی متر و کوچکتر از ضلع 50 سانتی انتخاب کنند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به نحوه ارسال و مراحل انتخاب آثار اشاره کرد و گفت: تصاویر ارسالی آثار، بازگردانده نخواهد شد و تصاویر فاقد کیفیت نیز بازبینی نمی شوند و در صورت انتخاب آثار، از هنرمندان دعوت به عمل خواهد آمد تا اصل اثر را برای گزینش نهایی و شرکت در نمایشگاه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند وهمچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس می تواند از آثار ارسالی در تبلیغات و انتشارات خود استفاده کند.

فخرایی رشته های هنری این جشنواره را نقاشی چیدمان، هنر محیطی، پوستر، مجسمه سازی، نگارگری، تذهیب، گل و مرغ و گرایش های نوین خوشنویسی دانست و افزود: موضوعات جشنواره به ترتیب مردم، زیارت و بقاع متبرکه ( نقاشی، چیدمان، هنر میطی )بیانات امام رضا (ع) (گرایش های نوین خوشنویسی، تذهیب، گل و مرغ )مهاجران توس – امام زادگان مرتبط با امام رضا (ع) مانند احمدبن موسی (ع)، حضرت معصومه (س) و ...(نقاشی، نگارگری)لحظات تابناک زندگی امام رضا (ع) – ورود به نیشابور، نماز عید، مناظرات حضرت ( نقاشی، نگارگری)مردم و اعتقادات دینی مرتبط با ولایت ( مجسمه سازی، نقاشی، نگارگری)شهادت ( مجسمه سازی، نقاشی، چیدمان، هنر محیطی، نگارگری) است.

شرکت کنندگان بخش پوستر می توانند تمامی موارد فوق را در آثارشان لحاظ کنند و بطور کلی در این بخش آثار می تواند جنبه عمومی داشته باشد.

برپایه این گزارش جوایز این جشنواره شامل موارد ذیل است:

تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به نفر اول در هر رشته

تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به نفر دوم در هر رشته

تندیس، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به نفر سوم در هر رشته

هیئت انتخاب آثار از حضور داوران ملی و استانی در هر رشته استفاده و گاه شمار جشنواره نیز به همراه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.