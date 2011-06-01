حسینیه شهید مطهری تفت بازسازی شد

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حسینیه که در محله شهدای علیا قراردارد در مدت یک ماه مرمت و بازسازی شد.

وی افزود: جمع آوری اندودهای فرسوده صفه ‌ها، ساب زنی، اجرای ازاره پای دیوارها همراه با بند کشی، اجرای کاهگل بدنه ‌ها به صورت ته ‌کش و روکش، شستشوی نما، اجرای آجر فرش کف صفه ‌ها و ... از جمله اقدامات مرمتی انجام شده در این بنای تاریخی است.

کرباسی یادآور شد: قدمت ساخت حسینیه در ایران به دوره صفویه برمی ‌گردد اما مواردی نظیر حسینیه سیدصدرالدین قنبر یزد نیز وجود دارد که این قدمت را به دوره ایلخانی می ‌رساند.

وی با بیان اینکه مصالح مورد استفاده در حسینیه شهید مطهری خشت، آجر و گل است، گفت: از تزئینات مورد استفاده در این بنا می ‌توان به کاشیکاری، آجرکاری و گچبری اشاره کرد.

کرباسی ادامه داد: از دوره صفویه به بعد به لحاظ توجه ویژه ‌ای که به مراسم عزاداری ماه محرم صورت می گرفت، حسینیه ‌های بسیاری در نقاط مختلف ایران ساخته شدند یا در برخی موارد مراکز محلات و میدانهای شهر و روستا به ‌گونه ‌ای طراحی و ساخته شدند که به عنوان تکیه و حسینیه در ایام عزاداری مورد استفاده قرار گیرند که از این دست می‌ توان موارد بی شماری را در مناطق مرکزی ایران به ویژه اصفهان، یزد، نایین برشمرد.