۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

غلامی:

50 هزار هکتار مزارع گلستان مجهز به آبیاری تحت فشار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: اجرای طرح آبیاری تحت فشار برای 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در تعهد استان است که همه مدیران ذیربط باید تلاش کنند تا این امر به نحو مطلوب محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود: از این پس اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار برای تمدید پروانه بهره برداری چاههای کشاورزی با سطح اراضی بیش از 3 هکتار الزامی خواهد بود.

وی اظهار داشت: استان گلستان تنها استانی است که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت بحث آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی را با جدیت دنبال می کند.
 
غلامی با بیان اینکه فرمانداران با جدیت این موضوع را پیگیری کنند چون کار بسیار بزرگی است تأکید کرد: اقدامات لازم از قبیل فراهم نمودن زیرساختهای اجرای طرح، تشکیل پرونده ها و... باید انجام شود.
 
معاون برنامه ریزی استاندار گلستان تصریح کرد: این طرح 12 بند دستورالعمل دارد که جهادکشاورزی باید پیگیری ویژه داشته باشد.
 
وی با اشاره به اینکه باید همت خود را بلند کنیم تا به این اهداف برسیم افزود: دهیاریها تلاش خود را جهت ترغیب و تشویق کشاورزان در اجرای این طرح بزرگ بیشتر کنند.
 
غلامی با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی افزود: رهبری معظم انقلاب با نامگذاری این سال فلش اصلی را طراحی کردند و وقتی فلش ترسیم شد مسیر نیز مشخص می شود.

به گفته وی، بارش خوبی شروع شده است، هرکس کاسه اش بزرگتر باشد و همت بیشتری داشته باشد بهره بیشتری خواهد برد.
 
معاون برنامه ریزی استاندار گفت : توسعه هر استان در قالب برنامه ریزی انجام می شود و برنامه ریزی ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها بودجه است .
 
وی یکی دیگر از ابعاد برنامه ریزی را سیاستگذاری دانست و افزود: این از مهمترین وظایف کارگروه ها است که باید با برگزاری جلسات کارشناسی و پختن موارد و مسائل طرح ها را جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی استان ارائه دهند.
 
غلامی در پایان ضمن تسلیت به مناسبت ایام رحلت امام (ره) و گرامیداشت قیام 15 خرداد گفت : امام انسانی بود که توانست الگویی به جامعه ارائه کند و ما ادامه دهنده و تکمیل کننده آن هستیم .
 
وی ادامه داد: جامعه ای امن ، مترقی و علمی که باید برای ساختن این جامعه گامهای بزرگی برداریم.
