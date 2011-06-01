اصناف بوشهر در صورت عدم درج قیمت جریمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با کارکنان معاونت بازرسی ونظارت با تاکید برتلاش بیشتر بازرسان در ساماندهی بازار ،مبارزه با متخلفان اقتصادی و شفاف سازی فضای عرضه وتقاضا در سطح استان خطاب به واحدهای صنفی و مردم در مورد لزوم توجه به نصب اتیکت و رعایت نرخ‌های مصوب کالاها و خدمات هشدار داد .

وی افزود: مصرف ‌کنندگان تمام افراد صنفی عرضه‌ کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند .

حسینی محمدی خاطر نشان ساخت: بدیهی است بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی و بازرسان اصناف بر نحوه‌ اجرای قانون مزبور نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با اشاره به راههای تماس و ارتباطات مردمی با سازمان در خصوص انعکاس شکایات وگزارشات خود اعلام داشت: شهروندان در صورت مشاهده رعایت نشدن این قانون در واحدهای صنفی می‌توانند با واحدهای بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی با شماره تلفن 124 یا بازرسین اصناف مستقر در مجامع امور صنفی هر شهرستان تماس بگیرند .