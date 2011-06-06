پیشنهاد"ریمانیچ" برای آغاز لیگ برتر هندبال/ نیمه شهریورماه استارت بزنید!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و قرعه کشی بیست و چهارمین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور سه شنبه هفته گذشته، بدون انجام قرعه کشی و تنها با ارائه دو پیشنهاد از سوی مربیان لیگ برتری به سرمربی تیم ملی برای شروع مسابقات لیگ برگزار شد. حاضرین در این جلسه دو تاریخ 25 شهریور و 25 بهمن‌ماه را برای آغاز مسابقات لیگ برتر سال 90 به "ریمانیچ" پیشنهاد دادند.

علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با جمع بندی این جلسه، نشستی را با "ریمانیچ" برگزار کردیم، گفت: سرمربی تیم ملی با در نظر گرفتن برنامه‌های تیم برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک و جام ملتهای آسیا اواسط شهریورماه را به عنوان زمان پیشنهادی آغاز لیگ برتر به ما اعلام کرد.

وی افزود: با این حساب ما برنامه‌ریزی کردیم تا با شروع لیگ در این زمان، تنها چند هفته از مسابقات به دلیل حضور تیم در مسابقات انتخابی المپیک تعطیل می شود. از آن سو تصمیم بر این شد تا برنامه مسابقات دو تیم فولاد و ذوب آهن را برای شرکت در جام باشگاه های آسیا طوری انجام دهیم که تنها بازیهای خانگی این دو تیم در اصفهان به تعویق بیفتد. مثلا شهرآوردهای این دو تیم را در آن تاریخ برنامه ریزی کنیم تا در صورت تعویق تنها بازی خانگی برگزار کنند.

رئیس کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون هندبال بیان کرد: با توجه به اینکه نتوانستیم قرعه کشی لیگ را در جلسه روز سه شنبه انجام دهیم. اوایل مردادماه در نشست دیگری با سرمربیان و مسئولین تیم‌های باشگاهی حاضر در لیگ برتر، پیشنهادات نهایی را بررسی و لیگ را قرعه کشی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم بدین ترتیب بتوانیم دور رفت لیگ را در نیمه اول آذرماه به اتمام برسانیم.

تیم ملی هندبال کشورمان حضور در رویداد مهم انتخابی المپیک و جام ملتهای آسیا(انتخابی جهانی) را در مهرماه و بهمن ماه سال جاری پیش رو دارد. از آن سو دو تیم فولاد و ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان لیگ سال 89 ، آبان ماه در مسابقات جام باشگاه های آسیا(عربستان) شرکت خواهند کرد.