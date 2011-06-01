35 هزار ورزشکار زن سازمان یافته در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کیومرثی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر ورزش بانوان مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گرفته که نتیجه این تغییر نگرش ها، افزایش مدال آوری بانوان ورزشکار است.



وی افزود: بازی های المپیک لندن و بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی، مهم ترین عرصه های پیش روی ورزشکاران مازندرانی است که تلاش می کنیم با افزایش آمادگی ورزشکاران، مرغوبیت مدال کسب شده در بازی های گوانگجو را در این رقابت ها بهبود بخشیم.



معاون امور بانوان اداره کل تربیت بدنی مازندران افزود: افزایش امکانات مخصوص بانوان رشته های مختلف و برخورداری از 16 سالن ورزشی اختصاصی، می تواند زمینه مناسبی برای رشد بیشتر ورزشکاران باشد که باید از این ظرفیت های مناسب برای تقویت ورزشکاران استفاده کنیم.



کیومرثی ادامه داد: در مازندران بیش از 37 هزار ورزشکار زن سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند که این تعداد با توجه به تعداد بانوان مازندران بسیار اندک است .



معاون امور بانوان اداره کل تربیت بدنی مازندران از تلاش برای سازماندهی بانوان فعال در ورزش های همگانی خبر داد و گفت: در صورت جذب و سازماندهی این ورزشکاران و با برنامه ریزی مناسب می توانیم زمینه رشد استعدادهای جدید ورزش بانوان مازندران را فراهم کنیم.