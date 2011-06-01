درخواست کمک والدین و تیم پزشکی دوقلوهای به هم چسبیده شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بخش جراحی کودکان بیمارستان نمازی شیراز در این خصوص توضیح داد: انجام بررسیهای لازم به منظور تشخیص امکان جداسازی دو قلوهای به هم چسبیده و نگهداری از آنها به هزینه زیادی نیاز دارد که تامین آن برای والدین این بچه ها امکان پذیر نیست.

دکتر علی بهادر افزود: این دوقلوها پسر هستند و از طریق سینه و شکم به هم چسبیده اند.

وی اظهار داشت: این نوزادان در حال حاضر تحت مراقبتهای ویژه بوده و در بیمارستان بستری هستند.

رئیس بخش جراحی کودکان بیمارستان نمازی عنوان کرد: ممکن است انجام بررسیهای پزشکی به منظور تشخیص امکان جداسازی این دوقلوها دو ماه طول بکشد که با توجه به بالا بودن هزینه های مورد نیاز، از تمامی خیران تقاضا داریم که والدین و تیم پزشکی را در این زمینه حمایت کنند.

دکتر بهادر تاکید کرد: در حال حاضر هدف همه ما باید کمک به این خانواده و دوقلوها باشد و از ایجاد مزاحمتهای بی ثمر برای آنها خودداری شود.

وی گفت: تمامی خیرانی که علاقمند به کمک به این دوقلوهای به هم چسبیده هستند، می توانند با شمراه تلفن 6125665 واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان نمازی تماس بگیرند.

این دوقلوها به نامهای علی رضا و علی اصغر نامگذاری شده اند.