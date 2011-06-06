موسیقی ریشه دار کرمانشاه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

احمدعلی راغب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارزشهای والای موسیقی کرمانشاه در ابعاد مختلف اظهار داشت: موسیقی کرمانشاه بسیار ریشه دار و کهن است و در واقع کرمانشاه از محدود استانهایی است که موسیقی آن در ابعاد عرفانی و حماسی از قدمت بسیار کهنی برخوردار است.

موسیقی کرمانشاه ریشه در فرهنگ و سنتهای کهن این دیار دارد

این استاد موسیقی تصریح کرد: موسیقی کرمانشاه ریشه در فرهنگ و سنتهای کهن این دیار را دارد و دارای پیشینه و تاریخ مشخص است.

وی افزود: علاوه بر این دو وجه وقتی به دقت به تاریخ موسیقی این دیار می نگرید در می یابیم که زیباترین عاشقانه ها در موسیقی کرمانشاه خلق شده است که این آثار در تمام ایران الهام بخش بسیاری از آهنگسازان بوده است.

راغب با اشاره به ویژگی های موسیقی کرمانشاه گفت: موسیقی این خطه همیشه در حال زایش است و هیچگاه تکراری و کهنه نمی شود، چرا که این موسیقی از اعماق دلهای مردم این خطه خلق می شود و این خصلتی است که در عمق موسیقی کرمانشاه از دیرباز مشاهده می شود.

کرمانشاه یکی از با استعدادترین نقاط کشور به لحاظ پرورش هنرمندان عرصه موسیقی است

این استاد موسیقی با بیان اینکه استان کرمانشاه چهره های مطرح و معروفی در عالم موسیقی تقدیم کشور کرده است، اظهار داشت: خطه کرمانشاه یکی از با استعدادترین نقاط کشور به لحاظ پرورش هنرمندان عرصه موسیقی است که گواه این مدعا وجود چهره های برجسته این عرصه در بخش های آهنگسازی و نوازندگی است که از آن جمله می توان به مرحوم میرزاده اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به شاخصه های موسیقی کرمانشاه گفت: تازه بودن، خلاقیت و گستردگی موسیقی این خطه از شاخصه های موسیقی کرمانشاه است که با توجه به وجود استعدادهای بسیار می توان آینده ای بسیار پربار برای موسیقی کرمانشاه متصور شد.

راغب در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از شاخصه ها و ویژگی های موسیقی کرمانشاه مستقل بودن آن است زیرا اکنون می بینیم که در بیشتر نقاط کشور موسیقی الهام گرفته از سایر نقاط و حتی کشورهاست اما در کرمانشاه موسیقی نو و با اصالت است که این نشان از کهن بودن و گستردگی این هنر در بین مردم این دیار است.

وی افزود: موسیقی کرمانشاه آنچنان تاثیرگذار است که حتی در زمان مشروطیت نیز چندین اثر تاثیرگذار موسیقایی از این خطه عرضه شد که این آثار الهام بخش بسیار از آهنگسازان آن زمان قرار گرفت.

این استاد سرشناس موسیقی کشورمان یکی از چالشهای موسیقی کرمانشاه را عدم وجود همدلی در بین برخی از هنرمندان این خطه عنوان و تصریح کرد: البته این معضل خوشبختانه با ورود نسل جوان به عرصه موسیقی کرمانشاه کمرنگ شده و هم اکنون ملاحظه می شود که جوانان با وفاق و همدلی در حال تولید و خلق آثار بسیار ارزشمندی هستند که مورد توجه بسیاری از مردم و هنردوستان قرار گرفته است.

سرمایه گذاری در عرصه موسیقی استان کرمانشاه ضروری است

راغب در ادامه سرمایه گذاری در عرصه موسیقی استان کرمانشاه را ضروری دانست و گفت: با توجه به حضور استعدادهای بسیار در عرصه موسیقی در کرمانشاه لازم است با تخصیص اعتبارات بیشتر نسبت به شناسایی این استعدادها تلاش شود تا شاهد درخشش بیش از پیش موسیقی زیبای این خطه باشیم.

این استاد موسیقی کشورمان در ادامه واحد موسیقی صداو سیمای مرکز کرمانشاه را یکی از کانون های اصلی پرورش و تولید موسیقی در استان عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه نیروهای توانمند و عاشقی در این واحد حضور دارند که امید می رود با توجه بیشتر مسئولین و اختصاص اعتبارات و امکانات بیشتر، شاهد خلق آثاری باشیم که در خاطر مردم ماندگار باشد.