مکاتبات سنتی شهرداری مشهد با ادارات حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی جاوید بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سیستم یکپارچه شهرسازی مشهد به ‌دنبال توجه به انتظارات مردم و پیشرفت فناوری به وجود آمد و در همه مناطق شهرداری ‌های مشهد نصب شده است.

وی در ادامه، استقرار سیستم یکپارچه شهرسازی تحت "وب" را آغاز تحول اساسی در شهرداری پایتخت معنوی ایران عنوان کرد، و افزود:سیستم جدید یکپارچه شهرسازی، مجموعه‌ ای یکپارچه‌ از زیر سیستم‌ های شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، کمیسیون ‌های ماده صد، ثبت الکترونیک درخواست، شهرسازی، اعلام نقشه و پرداخت الکترونیکی است.

وی هدف از ایجاد شهر الکترونیک را تامین رضایت شهروندان، کاهش هزینه‌ های عملیاتی، سرعت بخشیدن به روند صدور مجوزهای ساختمانی، استفاده بهینه از منابع، توسعه انظباط مالی در شهرداری دانست، و اظهار داشت: استقرار نظام کنترل کیفیت، شفاف ‌سازی رویه داخلی برای شهروندان، بسترسازی نظام مدیریت واحد شهری، کاهش هزینه‌ های اجرایی دستگاه‌ های خدماتی، را از دیگر برنامه های آن برشمرد.

جاوید با بیان اینکه شهرداری مشهد، از طریق فناوری‌ های نوین با برخی سازمان‌ ها مرتبط شده است، گفت: به ‌زودی این سیستم توسعه داده می ‌شود و از پذیرش هر گونه مکاتبه دستی با ادارات پرهیز خواهد شد