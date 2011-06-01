اجرای محدودیت ترافیکی به مدت 5 روز در راههای گلستان

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای محدودیت ترافیکی همزمان با بیست و دومین سالگرد رحلت جانسوز و عروج ملکوتی رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

وی گفت: این محدودیت به منظور انتظام بخشی و تسهیل در عبور و مرور زائران و کاروانهای شرکت کننده در مراسم و فراهم کردن آرامش و آسایش برای سوگواران و زائران و جلوگیری از تخلفات و حوادث رانندگی به اجرا در خواهد آمد.

سرهنگ مهری افزود: این طرح از بعد از ظهر روز پنج شنبه دوازدهم خرداد آغاز و تا شانزدهم به مدت پنج روز اجرا خواهد شد.

وی در پایان گفت: شماره تلفن های 01712183159 و 01714411275 بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سئوال های شهروندان است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.