تجمع هنرمندان چهار محال و بختیاری در حمایت از مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در میان هنرمندان بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمانان جهان تاکید کرد و اظهار داشت: با حفظ وحدت و یکپارچگی می‌توان بر ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان پیروز شد و اجازه دخالت بیگانگان در امور مسلمانان را نداد.

آیت الله محمد رضا ناصری افزود: امام خمینی(ره) شخصی بود که به وحدت مسلمانان جهان توجه ویژه‌ای داشت و با حساسیت‌های فرقه‌ای و مذهبی به شدت مبارزه می‌کرد.

ناصری روند بیداری اسلامی در جهان را مدیون نهضت انقلاب اسلامی ایران دانست وتصریح کرد: امام خمینی(ره) احیا کننده اسلام ناب محمدی(ص) بعد از سال‌های طولانی بود که خوشبختانه این بیداری اسلامی امروز در جهان فراگیر شده است.

وی بر ضرورت اطاعت همه جانبه از ولی‌امر مسلمین در دوران غیبت تاکید کرد و افزود: شیعه همواره در طول تاریخ مستقل بوده و تنها از خدا و ولی‌امر او اطاعت کرده است.

وی تصریح کرد: بیداری اسلامی در جهان معنای عمیقی دارد چراکه دشمن به شدت از آن هراس داشته و برای مقابله با آن از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

وی با بیان اینکه هنرمندان جامعه اسلامی در دفاع از ارزش‌های اسلامی وظیفه سنگینی برعهده دارند، تصریح کرد: امروز هنرمندان جامعه وظیفه سنگین و سختی را در دفاع از ارزشها و آرمان‌های اسلامی بر دوش دارند.

معاون اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این مراسم ضمن محکومیت اقدامات جنایت‌کارانه آل سعود و آل خلیفه در بحرین اظهار داشت: خداوند در آیه 75 سوره نساء می‌فرماید که هرگاه مردمی در جایی مظلوم واقع شوند باید به کمک آنها شتافت و آنها را از زیر بار ظلم و ستم نجات داد.

احمدرضا بسیج بیان داشت: هر یک از اقشار جامعه به نوبه‌ خود از مردم بحرین دفاع کرده و هنرمندان نیز با قلم، زبان و رفتار خود می‌توانند حمایت خود را از مردم مظلوم نشان دهند.

در این مراسم آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، حسین گنجی مدیرکل و احمدرضا بسیج معاون اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اساتید و هنرمندان بسیجی استان حضور داشتند.