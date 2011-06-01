شرکتهای دولتی 163 میلیارد تومان به بخش صنعت بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری بعد ازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار داشت: هزینه های بالای تولید و افزایش قاچاق کالاهایی همچون لوازم خانگی و البسه باعث انباشت تولیدات داخلی و عدم فروش آنها شده است.

وی با اشاره بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تولید و کاهش قاچاق کالا، افزود: رفع چالش هایی که واحدهای تولیدی با آن مواجه اند هماهنگی کامل دستگاه های نظارتی، اجرایی و سیاسی را می طلبد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی، گفت: راهکارهای عملی جهت مبارزه با قاچاق، بازاریابی برای تولیدات داخلی و مقابله با ورود قانونی کالاهای خارجی باید اندیشیده و اجرایی شود.

غفاری با اشاره به اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها در حمایت از بخش تولید، بیان کرد: ایجاد بهره وری در واحدهای تولیدی، تقویت خطوط تولید و به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات از جمله اهداف اجرای این قانون بوده است که دستیابی به آن زمان بر است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دو بخش تعریف کرد، و افزود: بخش اول اقدامات این کمیسیون پیگیری مصوباتی است که در مرکز بررسی و برای آن تصمیم گیری می شود.

غفاری ادامه داد: بخش دوم وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اقدامات استانی است که باید به ارائه راهکارهای عملی و موثر برای کاهش اثرات منفی قاچاق کالا بر تولید بیانجامد.

وی تصریح کرد: در امر مبارزه با قاچاق کالا باید حساسیتی که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و محترقه انجام شده است در مسئولان مربوطه ایجاد شود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بحث ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی"، اظهار امیدواری کرد که با عملی شدن این طرح، امور مربوط به تولید و توزیع متمرکز و از قاچاق کالا کاسته شود.