اجرای نمایش خیابانی "لحظه آخر" در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی لحظه آخر اثری ازهنرمندان استان البرز است ضمن اینکه حوزه هنری در برگزاری این نمایش همکاری کرده است.

نمایش خیابانی یادشده، برگزیده بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است ضمن اینکه این نمایش به کارگردانی فرامرز قلیچ‌خانی اجرا می شود.

این نمایش تا پانزدهم خردادماه، در ساعت 19 در محوطه باز تئاتر شهر اجرا می شود ضمن اینکه این نمایش به صورت عمومی برای علاقمندان به اجرا درمی آید.

این نمایش، رتبه اول بازیگری مرد و رتبه اول طرح و ایده در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را کسب کرده است.

نمایش یادشده تهیه شده در واحد نمایش حوزه هنری استان البرز است ضمن اینکه نویسنده آن نیز نگین سرکانی است.

این تئاتر با بازی فرامرز قلیچ‌خانی و سعید رحیمی، قصه پیرزنی را روایت می‌کند که در کشاکش زندگی با تصویر خود در آینه جدالی سخت دارد.