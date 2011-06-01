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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

فروش "فوتبالی‌ها" از مرز 150 میلیون تومان گذشت

فروش "فوتبالی‌ها" از مرز 150 میلیون تومان گذشت

فیلم سینمایی "فوتبالی‌ها" به کارگردانی سیامک خواجه‌وند و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان به فروشی بیش از 150 میلیون تومانی در تهران و شهرستان‌ها دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی"فوتبالی‌ها" که در 39 سینمای شهرستان و 21 سینمای شهر تهران اکران شده است پس از 12 روز نمایش فروشی معادل 152 میلیون تومانی داشته است.

فروش فوتبالی‌ها در سینمای شهرستان 90 میلیون تومان و در سینماهای تهران 62 میلیون تومان بوده است. از مهمترین شهرهایی که این فیلم به نمایش درآمده می‌توان به اصفهان، شیراز، رشت، ارومیه، اهواز، زنجان، قزوین، شهر کرد، کرمان، آبادان و ... اشاره کرد که سینماهای شهر اصفهان از فروش بیشتری برخوردار بوده است.

"فوتبالی‌ها" در گروه سینمای قدس تهران به نمایش درآمده است. در این فیلم سینمایی که مضمونی طنز، اجتماعی و ورزشی دارد و داستان آن درباره تیم فوتبالی است که می‌‌خواهد به دسته برتر راه یابد بازیگرانی چون رضا شفیعی‌جم، مهران غفوریان، مهدی امینی‌خواه، یوسف صیادی، سیدجواد هاشمی، کیمیا بابائیان، احمد پورمخبر، سید رضا حسینی، شهرام آریا و مهدی دانایی نقش آفرینی ‌کردند.

کد مطلب 1326619

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