رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر با اشاره به تاثیرات بانکها از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: واریز یارانه های نقدی باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، به همین دلیل نقش بانکها در مدیریت آن افزایش می یابد.

مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه بانکها باید به نحوی نقدینگی را مدیریت و نظارت نمایند که این نقدینگی به سمت تولید حرکت کند، افزود: بنابراین افزایش حجم نقدینگی از این حیث نه تنها منفی نیست بلکه مثبت نیز برآورد می شود.

وی با تاکید بر اینکه نقدینگی که از این بابت ایجاد می شود، نیاز به مدیریت برای هدایت به سمت تولید دارد، افزود: بانک‌ها باید به نوعی مدیریت و نظارت کنند که این نقدینگی از ناحیه فزاینده به سمت تولید برود.

پاشایی فام با بیان اینکه برداشت مبالغ یارانه های نقدی از سوی مردم چندان مهم نیست، بلکه مهم این است که این مبالغ پس از برداشت در چرخه تولید قرار گیرد، تصریح کرد: مهم این است که کل منابع کشور اعم از یارانه های نقدی و غیره در بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.

پاشایی فام تاکید کرد: اینکه مردم مبالغ یارانه های نقدی خود را پس از واریز به حساب دیگری منتقل کنند، مهم نیست، مهم این است که حساب مربوطه به بخش تولید کشور کمک نماید.

وی یکی از وظایف بانکها در بخش یارانه های نقدی را نحوه بازپرداختها دانست و تصریح کرد: تمام منابع بانکها باید به سمت تولید برود و پس از برداشت یارانه‌ها از سوی مردم، باید این یارانه‌ها مجددا در چرخه تولید قرار گیرد.

مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاثیر زیادی بر بانکها هم در حوزه بازپرداخت و هم در ایجاد نقدینگی موثر در جامعه تاثیرگذار بوده است.