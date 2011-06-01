67 هزار زائر امام رضا (ع) از خدمات درمانی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی نژاد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در این مدت 41 هزار و 501 مورد درمان در بخش خدمات پزشکی، چهار هزار و 677 مورد در بخش خدمات دندان‌ پزشکی و 21 هزار و 640 مورد در بخش خدمات داروخانه دارالشفاء صورت گرفته است.

وی بیان کرد: خدمات ارائه شده در این ماه در بخش پزشکی عمومی با 10 هزار و 160 مورد و بخش پزشکی تخصصی شش هزار و 637 مورد ویزیت و درمان را شامل می‌ شود.

وی افزود: در بخش خدمات دندان ‌پزشکی موسسه درمانی آستان قدس رضوی با یک هزار و 789 مورد معاینه و کشیدن دندان با 2 هزار و 220 مورد بیشترین آمار خدمات در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

هاشمی ‌نژاد با اعلام اینکه در ماه گذشته 198 نسخه به صورت رایگان در داروخانه دارالشفاء انجام شده است، عنوان کرد: تعداد نسخه های آزاد این موسسه در این ماه سه هزار و 643 و تعداد نسخ بیمه نیز هفت هزار و 375 نسخه بوده است.