حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعداد معتکفین امسال گفت: انتظار می رود شمار معتکفین امسال در سراسر کشور از معتکفین سال گذشته بیشتر باشد.

معتکفین کل کشور در سال گذشته نزدیک به 700 هزار نفر بودند که این میزان نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجه‌ای داشته و انتظار می رود تعداد معتکفین امسال بیشتر از سالهای گذشته باشد.

همچنین براساس اظهارات معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، امسال بیش از 4 هزار مسجد میزبان معتکفین خواهند بود.

سال گذشته سه هزار و 717 مسجد در سراسر کشور پذیرای معتکفین بودند.

روحانی نژاد پیش از این اعتکاف را عملی مستحبی و از سنتهای اسلامی برشمرده بود و با تشریح احکام اعتکاف گفته بود: در همه ایام به جز عیدین( قربان و فطر) می توان در مسجد معتکف شد.

مراسم معنوی اعتکاف 13 رجب همزمان با ولادت امیرالمؤمنین آغاز شده و تا سه روز ادامه دارد. در این سه روز معتکفین در مساجد حضور داشته ضمن روزه داری، به عبادت و راز و نیاز با خالق خویش می پردازند.

این عبادت که قبل از پیروزى انقلاب اسلامى حالت فراگیر و عمومى نداشت، طی چند سال اخیر در میان جمع کثیرى از صالحان و نیکان، از اقشار مختلف اجتماعى، به ویژه دانشجویان و طلاب متداول شده و مساجد بسیارى از شهرهاى ایران و جهان اسلام ، پذیراى میهمانان خدا در ایام البیض ماه پر برکت رجب هستند.

اعتکاف شرایطی را فراهم می کند تا انسانها با توشه معنوى و اعتقادى راسخ و ایمان و امیدى بیشتر، به زندگى ادامه داده، خود را براى صحنه‏هاى خطر و جهاد در راه خدا آماده سازند، همیشه با یاد خدا تلاش کنند خود را در محضر پروردگار ببینند، از نافرمانى او بپرهیزند و در مسیر سعادت دنیا و آخرت گام بردارند.