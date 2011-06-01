سیزدهمین اجلاسیه استادان سطح عالی و خارج حوزه علمیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استادان سطح عالی حوزه در این مراسم که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله العظمی سبحانی، حجت الاسلام مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری، آیت الله حسینی بوشهری و آیت الله کعبی در مدرسه دارالشفا برگزار شد در سخنانی گفت: اسلام دین کامل، جهانی و ابدی است و دارای ظرفیتی تمدن ساز است و در مصاف با تمدنهای جهانی پیشرو و برتر در تحقق فرهنگ متعالی خود بوده است.



حجت الاسلام مظفری افزود: اسلام منادی حرکت بشر به سمت سعادت است به همین دلیل دشمنان معتقدند که مهمترین رقیب فرهنگ لیبرال دموکراسی اسلام مبتنی بر تشیع است.



حوزه باید بر فرهنگ جهانی اثرگذار شود



وی بیان کرد: حوزه‌های علمیه باید بر فرهنگ جهان اثرگذار باشند و ظرفیت حوزه قم در میان سایر حوزه‌ها از همه بیشتر است و این مسئولیت در کلام ائمه(ع) هم آمده است آنجا که فرمودند از قم حجت بر همه جهان تمام می‌شود.



استاد سطح عالی حوزه اظهار داشت: امروز فرهنگ شیعه از قم نشر و به تمام جهان می‌رسد؛ این مرحله از مراحل آخرالزمان است که قم به نقطه کانونی تبدیل شده بنابراین رسالت قم با رویکردی جهانی باید مدنظر باشد و در این زمینه برنامه ریزی شود.



وی افزود: برنامه‌های حوزه‌های علمیه با توجه به ارشادات مراجع و مطالبات حکیمانه رهبری، مساعدت اساتید سطوح عالی و خارج و همکاری طلاب می‌تواند سازنده فرهنگ دینی در دو بعد علمی و اخلاقی باشد.



نیاز حوزه؛ ارتقاء آموزش و پژوهش



مظفری بیان کرد: ارتقاء علمی حوزه در دو بخش آموزش و پژوهش باید صورت گیرد؛ ارتقاء آموزشی با تدوین طرح جامع تحصیلی، اصلاح و تقویت متون درسی، تشکیل کارگروه اصلاح کتب درسی، کاربردی کردن متون و هدفمند کردن آنها، زمانبدی تحصیلات حوزوی از ابتدا تا اجتهاد، احیای فقه مقارن، تدریس فلسفه های مضاف مانند فلسفه اخلاق و دین و ... محقق می شود.



وی با تاکید بر ارتقاء در بخش پژوهش اظهارداشت: فعلیت بخشی به پژوهش، آموزش پژوهش محور، برگزاری دوره های روش تحقیق و ارایه تحقیق از سوی طلاب، تقویت رشته های تخصصی مانند تفسیر قرآن و ... از جمله عوامل در ارتقاء این بخش است.



صفاتی که حوزویان باید متصف به آن باشند



وی با تاکید بر اخلاق فردی و جمعی در حوزه بیان کرد: اخلاص، پرهیز از حرص، گذر از شهوات و بی اعتنایی به دنیا زمینه ساز این اخلاق است.



مظفری تصریح کرد: در حوزه اجتماعی نیز طلاب باید بر مسایل اخلاقی اجتماعی پایبند باشند دشمن شناسی، پاسداری از نظام اسلامی، صداقت اجتماعی، محبت به دیگران و رعایت اخلاق صنف روحانیت موجب تقویت اخلاق جمعی روحانیت خواهد شد.



وی افزود: پیشگیری از تحقق بداخلاقی در حوزه، نهادینه کردن برخی عبادات مانند نماز شب و قرائت دعای توسل و ندبه و ... در مدارس علمیه، تقویت اخلاق تخصصی و مدیریتی مانند منصب ائمه جماعت و ... موجب تقویت اخلاق در حوزه و ... خواهد شد.