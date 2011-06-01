340 میلیارد تومان صرف تاسیس دفاتر پست بانک در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یوسف پور ظهر چهارشنبه در اولین همایش سراسری دفاتر "آی سی تی" روستایی لرستان در سخنانی با بیان اینکه اتحادیه بین المللی مخابرات در راستای کاهش شکافی که بین جوانان روستایی و شهری ایجاد شده فعالیتهای خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: دولت نهم طی برنامه چهارم توسعه ایجاد 10 هزار دفتر "آی سی تی" شهری و روستایی را تصویب کرد.

وی ادامه داد: این در حالیست که با حمایت دولت و وزارت ارتباطات در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه 9 هزار و 920 دفتر آی سی تی در کشور تاسیس شد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود در دنیا بی نظیر است، یادآور شد: هم اکنون 42 هزار روستای کشور دارای خدمات ارتباطی و خدمات پستی هستند.

یوسف پور با اشاره به فعالیت 10 هزار پست بانک در سراسر کشور، بیان داشت: هم اکنون 360 دفتر از این تعداد در استان لرستان خدمات منظم پستی و بانکی را به مردم ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه امکان تلفیق خدمات اینترنتی با پستی و بانکی از نکات عمده و نقطه قوت این دفاتر است، عنوان کرد: دولت طی برنامه پنجم توسعه مصر است که خدمات الکترونیکی خود را توسعه دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 340 میلیارد تومان هزینه تاسیس دفاتر پست بانک در کشور بوده است، افزود: امروز در رابطه با دفاتر "آی سی تی" روستایی خدمات بکر و با ارزش افزوده زیادی در سطح کشور ارائه می شود.

یوسف پور با اشاره به آخرین خدمت این دفاتر در یکی از استانهای کشور، بیان داشت: در این روستا با راه اندازی سایتی راستای معرفی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر گام برداشته شده است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد امکان ارائه کلیه خدمات از طریق این دفاتر هستیم، بیان داشت: پتانسیلی که در این دفاتر وجود دارد به قدری است که نیاز روستاها را در کلیه زمینه ها برطرف می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بخشی از هزینه های 85 درصد دفاتر آی سی تی توسط مخابرات تامین می شود، یادآور شد: این در حالیست برخی از دفاتر پست بانک که دارای درآمد بالایی هستند تمام هزینه های خود را تامین می کنند.

یوسف پور ادامه داد: هزینه های دفاتری که درآمد زیر یک میلیون تومان دارند برای مدت سه سال توسط دولت تامین می شود و بعد از آن باید به توانمندی برسند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که هم اکنون با وجود هدفمندی یارانه ها بعضی از دفاتر پست بانک حتی یک تراکنش هم نداشته اند.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در راستای ارائه خدمات خود در دفاتر پست بانک، گفت: دستگاههای اجرایی ما به جای آنکه از فضاهای سخت افزاری برای ارائه خدمات خود استفاده کنند باید از فضای نرم افزاری موجود در دفاتر پست بانک استفاده نمایند.