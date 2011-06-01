زنگ شکرانه آب در قم نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این مراسم که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان در مدرسه میثم قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز به فضل خدا، عنایت ویژه رهبری و اهتمام دولت خدمتگذار مردم قم از آب شیرین و گوارا بهرهمند شدهاند.
عبدالحمید توکلیبینا با تاکید بر اینکه باید این موهبت الهی را قدر بدانیم، اظهار داشت: خداوند بارها در قرآن از منزلت آب به نیکی یاد کرده است و ما نیز باید قدر و منزلت این مایه حیاتی را بدانیم و در استفاده از این نعمت عظیم دقت لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مردم قم سالهای زیادی را با آب شور همراه با هوای گرم تجربه کردند، تصریح کرد: امسال که آب شیرین کام مردم قم را شیرین کرده است مسئولیت ما نیز در ارزش نهادن به نعمت عظیم و والای آب دوچندان شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آب شیرین با گذر از تونلها، کانالها، لولهها و با طی حدود ۳۰۰ کیلومتر مسافت به قم رسیده است، بیان کرد: هزینههای هنگفتی برای رسیدن این موهبت الهی به قم صرف شده است که بر ما واجب است برای شکرانه عملی این نعمت عظیم، در استفاده صحیح و پرهیز از اسراف در مصرف آن بکوشیم.
مدیرعامل آبفای قم در پایان با بیان اینکه با رسیدن آب سرشاخههای دز مشکل کمیو کیفی آب قم تا حدود زیادی برطرف شده است، ابراز داشت: اگر میخواهیم زندگی شاداب و زیبایی داشته باشیم باید صرفهجویی در مصرف آب را سرلوحه فعالیتهای خود کنیم.
وی همچنین از دانشآموزان خواست تا ضمن رعایت صرفهجویی در مصرف آب در منازل، از والدین خود نیز بخواهند این مهم را مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه با ورود آب شیرین به قم آرزوی دیرینه مردم این شهر محقق شد ابراز داشت: با تلاش و کوشش دولتمردان جمهوری اسلامی پس از سالها مردم قم از آب شیرین بهرهمند شدند.
محمد حسین امینجعفری آب را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی نام برد و گفت: باید با صرفهجویی در مصرف و استفاده صحیح قدر این نعمت را بدانیم.
نواخته شدن زنگ شکرانه آب و اجرای سرود از برنامههای این مراسم بود.
قم - خبرگزاری مهر: زنگ شکرانه آب به پاس بهرهمندی مردم قم پس از سالها انتظار از آب شیرین و بهداشتی، در قم نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این مراسم که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان در مدرسه میثم قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز به فضل خدا، عنایت ویژه رهبری و اهتمام دولت خدمتگذار مردم قم از آب شیرین و گوارا بهرهمند شدهاند.
نظر شما